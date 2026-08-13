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Người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán để nhận an sinh xã hội trên VNeID

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo C06, VGP News, VTC News)

(GLO)- Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa bổ sung chức năng tích hợp tài khoản thanh toán trên ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện lựa chọn tài khoản nhận các khoản an sinh xã hội.

Theo hướng dẫn của C06, việc tích hợp thông tin tài khoản thanh toán được áp dụng đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sau khi tích hợp thành công, người dùng có thể lựa chọn một trong các tài khoản đã tích hợp làm tài khoản hưởng an sinh xã hội.

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Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán vào ứng dụng VNeID. Ảnh: VGP

Để thực hiện, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục "Ví giấy tờ", chọn "Tích hợp thông tin" và tiếp tục chọn "Tạo mới yêu cầu". Tại danh sách thông tin, người dùng chọn "Tài khoản thanh toán", sau đó nhập các thông tin theo yêu cầu và gửi đề nghị tích hợp.

Sau khi hệ thống xác nhận tích hợp thành công, người dùng có thể vào mục "An sinh xã hội", chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" và lựa chọn tài khoản phù hợp để nhận các khoản chi trả.

Trước đó, VNeID đã hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội. Theo hướng dẫn được các cơ quan chức năng công bố, tài khoản dùng để nhận an sinh xã hội có thể là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money; người thực hiện cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Việc bổ sung tính năng tích hợp tài khoản thanh toán giúp người dân chủ động quản lý, lựa chọn tài khoản nhận tiền ngay trên VNeID, đồng thời hỗ trợ việc chi trả trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội theo phương thức không dùng tiền mặt.

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