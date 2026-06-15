Lý lịch tư pháp sẽ được tích hợp trên VNeID từ ngày 1-7

(GLO)- Từ ngày 1-7, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên sẽ được tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID kể từ thời điểm được cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử lần đầu.

Sau căn cước công dân, giấy phép lái xe và thẻ bảo hiểm y tế, một loại giấy tờ quan trọng khác sắp được đưa lên nền tảng định danh điện tử quốc gia.

Theo đề xuất của Bộ Công an, dữ liệu lý lịch tư pháp sau khi được đồng bộ từ cơ quan chức năng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản VNeID của người dân. Việc tích hợp này giúp người dùng thuận tiện tra cứu và sử dụng thông tin trong các thủ tục như xin việc, du học, xuất khẩu lao động hoặc thực hiện các giao dịch hành chính cần xác nhận tình trạng pháp lý.

Từ ngày 1-7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được tích hợp và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Tuấn Anh/Znews

Thông tin hiển thị trên ứng dụng sẽ bao gồm các dữ liệu định danh cơ bản như họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch và số định danh cá nhân.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp thông tin về tình trạng án tích của cá nhân, thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất cùng các nội dung liên quan đến bản án và việc xóa án tích theo quy định.

Đáng chú ý, dữ liệu sẽ được phân cấp theo từng loại phiếu lý lịch tư pháp. Đối với Phiếu lý lịch tư pháp số 1 - loại thường được sử dụng trong hồ sơ xin việc, du học hoặc thực hiện thủ tục hành chính - thông tin sẽ được hiển thị tự động trên VNeID. Loại phiếu này chỉ phản ánh tình trạng án tích hiện tại của công dân và ghi “không có án tích” đối với những trường hợp đã được xóa án tích theo quy định.

Trong khi đó, dữ liệu tương ứng với Phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ được truy cập khi người dùng nhập mã xác thực gồm 6 chữ số trên ứng dụng. Đây là loại phiếu chứa thông tin chi tiết hơn, bao gồm toàn bộ lịch sử án tích, kể cả các án tích đã được xóa, nên được xếp vào nhóm dữ liệu nhạy cảm cần tăng cường bảo mật.

Bộ Công an cho biết việc hiển thị lý lịch tư pháp trên VNeID phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng và đúng thẩm quyền khai thác. Người dân cũng có quyền đề nghị cập nhật hoặc chỉnh sửa nếu phát hiện thông tin hiển thị chưa chính xác.