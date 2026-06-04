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Từ ngày 8-6 có thể xuất trình “cà vẹt xe” trên VNeID

Từ ngày 8-6 có thể xuất trình “cà vẹt xe” trên VNeID

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các thông tin nổi bật: Trao Huân chương Chiến công cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quốc tế; Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng; Từ ngày 8-6 có thể xuất trình cà vẹt xe trên VNeID; Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh...
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Tin nhanh đầu ngày:

+ Trao Huân chương Chiến công cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quốc tế

+ Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng

+ Từ ngày 8-6 có thể xuất trình cà vẹt xe trên VNeID

+ Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

+ Cho phép 7 hộ sản xuất, chế biến thủy sản tại Cảng cá Nhơn Lý hoạt động đến cuối năm 2026

07:13

Nhịp sống hôm nay: Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

09:07

Sắc màu Việt: Lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai qua show truyền hình thực tế "Say Hi rực rỡ"

11:28

Sống khỏe: Mít non - món ngon giản dị, nhiều lợi ích cho sức khỏe

12:43

Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ C

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