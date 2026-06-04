(GLO)- Bản tin có các thông tin nổi bật: Trao Huân chương Chiến công cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quốc tế; Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng; Từ ngày 8-6 có thể xuất trình cà vẹt xe trên VNeID; Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh...