Tin nhanh đầu ngày:
+ Trao Huân chương Chiến công cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ quốc tế
+ Hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng
+ Từ ngày 8-6 có thể xuất trình cà vẹt xe trên VNeID
+ Thuế tỉnh Gia Lai và 4 chi nhánh Vietcombank ký kết hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số
+ Cho phép 7 hộ sản xuất, chế biến thủy sản tại Cảng cá Nhơn Lý hoạt động đến cuối năm 2026
Nhịp sống hôm nay: Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh
Sắc màu Việt: Lan tỏa vẻ đẹp Gia Lai qua show truyền hình thực tế "Say Hi rực rỡ"
Sống khỏe: Mít non - món ngon giản dị, nhiều lợi ích cho sức khỏe
Thời tiết hôm nay: Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ C