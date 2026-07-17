Gia Lai nghiên cứu xây dựng nền tảng AI phục vụ quản lý và điều hành

(GLO)- Chiều 17-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam và Tập đoàn TMA Tech Group nhằm trao đổi các định hướng hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, ông Shashidharan Jagadiswaran - Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Công nghệ và Kỹ thuật số, Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam đã trình bày đề xuất xây dựng Hành lang công nghiệp xanh và số Gia Lai - Quy Nhơn.

Theo đề xuất, Gia Lai sau sáp nhập sở hữu nhiều lợi thế chiến lược như cảng nước sâu Quy Nhơn, điểm cập bờ cáp quang biển quốc tế, quỹ đất công nghiệp, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo cùng vùng nguyên liệu rộng lớn của Tây Nguyên.

Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam đề xuất tích hợp các lợi thế này thành 1 hành lang kinh tế thống nhất, kết nối vùng Tây Nguyên với thị trường quốc tế thông qua cửa ngõ Quy Nhơn; hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh, trung tâm dữ liệu, logistics và các ngành chế biến có giá trị gia tăng cao.

Ông Shashidharan Jagadiswaran - Phó Tổng Giám đốc Tư vấn Công nghệ và Kỹ thuật số, Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam trình bày đề xuất xây dựng Hành lang công nghiệp xanh và số Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Đại diện Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam cho biết: Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai cần ưu tiên xây dựng 1 dự án chủ lực có khả năng thu hút nhà đầu tư dẫn dắt; đồng thời, thành lập Văn phòng Điều phối đầu tư, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng điện, nước, quỹ đất sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai lộ trình phát triển theo 4 giai đoạn, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp xanh và kinh tế số của khu vực.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam và Tập đoàn TMA Tech Group cũng chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình AI trong quản trị, điều hành và phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia.

Chuyên gia của Tập đoàn TMA Tech Group chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình AI trong quản trị, điều hành và phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia. Ảnh: Dũng Nhân

Đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam và Tập đoàn TMA Tech Group trong lĩnh vực công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị 2 đơn vị phối hợp với tỉnh nghiên cứu xây dựng nền tảng AI của tỉnh Gia Lai nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam và Tập đoàn TMA Tech Group phối hợp xây dựng nền tảng AI của tỉnh Gia Lai phục vụ công tác quản lý và điều hành. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh: Việc nghiên cứu cần bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, quy hoạch, đầu tư, đất đai, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TMA Tech Group - cho biết: Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty CP tư vấn Ernst & Young Việt Nam khảo sát thực tế, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện của Gia Lai; đồng thời, huy động đội ngũ chuyên gia tham gia xây dựng nền tảng AI hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo động lực phát triển mới cho tỉnh.