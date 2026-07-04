Gia Lai thu hút hơn 16.400 tỷ đồng từ 25 dự án trong tháng 6

(GLO)- Ông Nguyễn Văn Châu-Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, công tác thu hút đầu tư tiếp tục chuyển biến tích cực khi có thêm 25 dự án của các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào tỉnh trong tháng 6, với tổng vốn hơn 16.400 tỷ đồng.

Với số lượng dự án thu hút thêm trong tháng 6-2026 nâng tổng số dự án mới thu hút được từ đầu năm đến nay lên 168 dự án, đạt 98,82% so với kế hoạch UBND tỉnh giao là 170 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 164.912 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Tiến Sỹ

So với cùng kỳ năm trước, số lượng dự án mới tăng 147,06% và tăng 221,51% về tổng số vốn đăng ký đầu tư. Ngoài ra, các chủ dự án cũng đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 10.944 tỷ đồng so với trước. Điều này chứng tỏ tiềm năng, lợi thế khác biệt cộng với môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh hấp dẫn cộng đồng doanh nghiệp.

Trong số 168 dự án mới, lĩnh vực công nghiệp dẫn đầu với 84 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 139.792 tỷ đồng; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 48 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 6.707 tỷ đồng; lĩnh vực xây dựng-hạ tầng ít dự án hơn với 15 dự án nhưng tổng vốn đầu tư khá lớn với hơn 8.937 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch có 15 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 4.070 tỷ đồng; lĩnh vực bất động sản, kinh tế đô thị có 4 dự án, tổng vốn đầu tư 3.762 tỷ đồng; lĩnh vực công nghệ thông tin có 1 dự án, tổng vốn đầu tư 0,25 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ cảng và logistics có 1 dự án, tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp nước ngoài tham quan, khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh). Ảnh: Tiến Sỹ

Đáng chú ý, số lượng dự án đăng ký từ 1.000 tỷ đồng trở lên khá nhiều. Tiêu biểu như các dự án: Nhà máy điện gió Vân Canh 1 tại xã Canh Liên, tổng vốn đầu tư hơn 6.904 tỷ đồng và nhà máy điện gió Vân Canh 2, tại xã Vân Canh có tổng vốn đầu tư hơn 7.771 tỷ đồng đều của Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn-Bắc Giang. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tây Giang tại xã Bình Khê có tổng vốn đầu tư hơn 1.797 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bình Hưng…