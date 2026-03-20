Gia Lai cam kết đồng hành, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng và minh bạch cho các nhà đầu tư

(GLO)- Chiều 20-3, tại phường Sài Gòn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với gần 200 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.

Buổi họp mặt được tổ chức nhằm lắng nghe, chia sẻ và kết nối với những đối tác quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Gia Lai.

Chủ trì buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; Tiến sĩ Trần Du Lịch - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia; lãnh đạo Câu lạc bộ Doanh nhân Gia Lai, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Trong những năm qua, tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn với các nhà đầu tư. Tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh đến với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ tích cực để các dự án đầu tư được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Đặc biệt, việc sáp nhập địa giới hành chính giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định đã hình thành nên một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn và có tính liên kết mạnh mẽ hơn. Gia Lai hôm nay không chỉ kế thừa những thế mạnh truyền thống của vùng Tây Nguyên về nông nghiệp, tài nguyên đất đai, năng lượng tái tạo, mà còn mở rộng thêm những lợi thế đặc biệt của vùng duyên hải như hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến, du lịch biển và kết nối thương mại quốc tế….

Vùng đất này đang tạo nên một hệ sinh thái phát triển mới với tiềm năng được nhân lên mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh chương trình gặp mặt. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã thông tin thêm đến các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến, nhà đầu tư một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, mục tiêu, tầm nhìn phát triển của tỉnh Gia Lai, cũng như những thế mạnh và điều kiện cần thiết mà tỉnh đã chủ động chuẩn bị để thu hút đầu tư, hiện thực hóa mục tiêu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp đột phá với trọng tâm là phát triển hạ tầng đồng bộ; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Về định hướng các lĩnh vực thu hút đầu tư, tỉnh mời gọi các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh trên các lĩnh vực cụ thể như: công nghiệp và hạ tầng công nghiệp, bất động sản, dịch vụ thương mại và du lịch, chế biến nông - lâm - thủy sản, thu gom và xử lý chất thải lĩnh vực y tế, xã hội hóa giáo dục - thể thao, công nghệ thông tin, cảng biển, thu gom và xử lý nước thải, nước sạch.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt tình của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác mời gọi đầu tư vào địa phương. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của tỉnh và tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; tìm hiểu thêm cơ hội đầu tư tại tỉnh và nêu đề xuất, kiến nghị một số vấn đề về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước, nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đồng thời nhấn mạnh, chương trình gặp mặt là cầu nối chiến lược để tỉnh Gia Lai giới thiệu, quảng bá toàn diện về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi và các lĩnh vực thu hút đầu tư trọng điểm của tỉnh; qua đó làm cơ sở thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và triển khai dự án đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Những ý kiến trao đổi, những đề xuất tâm huyết và các cam kết hợp tác hôm nay sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và mở rộng các cơ hội phát triển trong thời gian tới.

UBND tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng”: Cùng lắng nghe - cùng bàn bạc -cùng thực hiện -cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn; đồng thời kiên định xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, hiệu quả, coi doanh nghiệp là trung tâm và đối tác phát triển, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Nhân buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời mời Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Câu lạc bộ Doanh nhân Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, cùng các nhà đầu tư về tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai vào ngày 28-3 tới.

Tại chương trình UBND tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác, mở ra nhiều cơ hội để hai bên tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư và phát triển các dự án kinh tế trong thời gian tới.