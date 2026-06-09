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Thời sự

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây

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BẢO LONG
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(GLO)- Chiều 9-6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Tây. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lăng thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp sắp tới; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Liên quan đến công tác định hướng sắp xếp thôn, khu phố trong thời gian tới, cử tri đề nghị tỉnh và phường xem xét kỹ lưỡng, đồng thời quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy ở cơ sở hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

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Cử tri phường Quy Nhơn Tây nêu kiến nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Về các vấn đề tồn tại, cử tri khu phố 7 phản ánh tình trạng ô nhiễm tại cánh đồng Bàu Ngọc Trai do nước thải thải ra từ từ Khu công nghiệp Long Mỹ; bụi đá tại tổ 9A ảnh hưởng đời sống người dân, nhất là khu vực có nhiều trẻ em sinh hoạt.

Cử tri cũng kiến nghị xử lý tình trạng thi công tuyến đường trục từ khu phố Thanh Long vào khu phố Long Thành gây ô nhiễm khu dân cư. Đồng thời đề nghị sớm khắc phục tuyến đường từ Long Thành đi khu vực hồ Long Mỹ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau bão số 13, nhiều diện tích rừng keo bị thiệt hại, cử tri mong muốn tỉnh sớm có chính sách hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất. Đồng thời đề nghị giữ ổn định dải cây xanh dọc khu công nghiệp Long Mỹ nhằm đảm bảo cảnh quan, hạn chế bụi phát tán vào khu dân cư.

Tại khu phố 8, 23 hộ dân tổ 4 kiến nghị hỗ trợ đưa nước sạch về khu dân cư do xa nguồn cấp nước, gần khu vực nghĩa trang An Viên. Cử tri cũng đề nghị xem xét thu hồi 19 ha đất do Tỉnh đoàn quản lý hiện bỏ hoang để giao lại cho người dân tổ chức sản xuất.

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Minh Hoàng

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khẩn trương kiểm tra, giải trình và xử lý; các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

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