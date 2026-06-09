Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn Đông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Thảo Khuy

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến nay; đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIII.

Theo đó, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp và thông qua 102 nghị quyết liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đông đảo cử tri phường Quy Nhơn Đông tham dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Thảo Khuy

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng thông tin đến cử tri một số nghị quyết mới có tác động trực tiếp đến đời sống người dân như: chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ trẻ em và giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp; chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên xã Nhơn Châu; chính sách thu hút, ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và một số cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cũng thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri phường Quy Nhơn Đông đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, cải cách hành chính, môi trường và phát triển du lịch.

Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh sớm triển khai Dự án Khu đô thị số 03 phía Đông đầm Thị Nại; đồng thời quan tâm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Cử tri cũng mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ cương hành chính, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh cho người dân.

Các cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thảo Khuy

Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng hạ tầng giao thông còn bất cập, như tuyến ĐT.639 qua địa bàn phường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; một số tuyến đường phục vụ phát triển du lịch tại khu vực Nhơn Lý còn chật hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và tạo động lực phát triển du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng ngập lụt kéo dài tại khu phố 6, ảnh hưởng đến đời sống người dân và việc đi lại của học sinh trong mùa mưa lũ; kiến nghị có giải pháp khắc phục căn cơ. Một số ý kiến cũng đề cập đến công tác tổ chức bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính, thủ tục đăng ký hộ tịch, đất đai, chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông, tình trạng xả thải ảnh hưởng môi trường du lịch và việc khắc phục các hạng mục hư hỏng tại khu vực cảng cá Nhơn Lý sau bão số 13.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí cho biết: Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản vận hành ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc hợp nhất tỉnh đã mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp và dịch vụ, qua đó tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với lĩnh vực du lịch, tỉnh có nhiều lợi thế để thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, giữ gìn cảnh quan và nâng cao ý thức cộng đồng trong hoạt động du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh định hướng xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn; đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Trong đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, tránh gây phiền hà cho người dân.

Về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Toàn tỉnh dự kiến giảm khoảng 40-45% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có. Mục đích hướng đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với việc tinh gọn đầu mối, tỉnh sẽ quan tâm bố trí nhân lực phù hợp, từng bước nâng chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, khu phố nhằm nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động ở cơ sở.

Đối với các kiến nghị chính đáng của cử tri phường Quy Nhơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, tiếp thu và trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, giao UBND phường Quy Nhơn Đông cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri kiến nghị; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.