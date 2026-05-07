Cử tri 2 xã Ia Băng và Bờ Ngoong kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống dân sinh

(GLO)- Ngày 7-5, tại hội nghị tiếp xúc với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, cử tri 2 xã Ia Băng và Bờ Ngoong đã đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Ia Băng. Ảnh: Sơn Ca

Tham gia tiếp xúc cử tri, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các ông, bà: Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Ngọc Lâm - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội.

Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Bờ Ngoong. Ảnh: Sơn Ca

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và những kết quả của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu trong Đoàn đã có 9 lượt phát biểu tại hội trường, 1 lượt tranh luận và 33 lượt phát biểu tại tổ, tập trung đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Ia Băng và Bờ Ngoong kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, thủy lợi; điện sinh hoạt; hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân.

Cùng với đó là các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã; khó khăn, bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch đất nghĩa trang nhân dân; đầu tư cầu dân sinh; chế độ, chính sách ở lĩnh vực giáo dục; công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường đối với các nông trường cao su...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo tỉnh, địa phương và các sở, ngành liên quan làm rõ tại hội nghị; đồng thời, được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri cũng như các nội dung giải trình, giải đáp của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh, địa phương và các sở, ngành sớm giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án đầu tư công.

Về phía các xã, cần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật kỷ cương; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy (bên phải) trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" cho xã Bờ Ngoong. Ảnh: Sơn Ca

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh trên địa bàn 2 xã Ia Băng và Bờ Ngoong (mỗi xã 50 xe). Đây là phần quà do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Đoàn ĐBQH tỉnh và các nhà hảo tâm chung tay tài trợ, nhằm góp phần động viên, khích lệ các em học sinh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong học tập.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng trao tặng 2 xã Ia Băng và Bờ Ngoong mỗi xã một công trình “Thắp sáng đường quê” với 20 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tặng xe đạp cho học sinh trên địa bàn xã Ia Băng. Ảnh: Sơn Ca

