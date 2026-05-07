Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2

(GLO)- Ngày 7-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri của các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ 2 điểm cầu chính tại xã Tuy Phước và phường Bình Định đến các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại điểm cầu chính xã Tuy Phước. Ảnh: Đức Hải

Tiếp xúc với cử tri các địa phương, về phía Đoàn ĐBQH tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Cảnh - Giám đốc Khu du lịch Cửa biển; Vũ Hồng Quân - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát.

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Cử tri Lê Chánh (tổ dân phố Liêm Trực, phường Bình Định) kiến nghị về cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh: Đức Hải

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo đến cử tri nội dung, kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp được khai mạc trọng thể vào sáng ngày 6-4-2026.

Sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét, thông qua 7 nghị quyết về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu phường Bình Định. Ảnh: Bình Dương

Đặc biệt, Quốc hội đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và kiện toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu tham gia góp ý vào các dự án luật, nghị quyết quan trọng; nhất là các nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế về phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp ở địa phương; khơi thông nguồn lực cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tin tưởng thành công của kỳ họp thứ nhất sẽ tạo khí thế và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, cùng với những quyết sách vừa được thông qua tại kỳ họp, sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đó, cử tri kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và có những cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền cấp cơ sở; chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng đặc thù.

Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách cho người có công với cách mạng; giải pháp khắc phục tình trạng ngập lụt trong mùa mưa bão...

Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trả lời cho cử tri đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương để chuyển đến các cơ quan chức năng để sớm trả lời cho cử tri.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội nói chung và Đoàn ĐBQH tỉnh nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Bình Dương

Liên quan đến vấn đề được cử tri quan tâm là những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của bộ máy chính quyền cấp cơ sở, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Trong tháng 7 tới, Trung ương sẽ tiến hành tổng kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Quốc hội, Chính phủ cũng sẽ có những giải pháp căn cơ để tháo gỡ.

Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, cùng với Chính phủ, các địa phương tạo bước đột phá, đảm bảo tăng trưởng 2 con số.

Riêng Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân; tăng cường giám sát, đôn đốc các ngành chức năng xem xét, giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri tỉnh nhà.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và các doanh nghiệp trao tặng xe đạp cho học sinh xã Tuy Phước. Ảnh: Bình Dương

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Tuy Phước và phường Bình Định.