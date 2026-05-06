Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

(GLO)- Chiều 6-5, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 135 xã, phường trong tỉnh. Cùng tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lâm Hải Giang, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong tháng 4, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao.

Đáng chú ý, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, diện tích, năng suất hầu hết các loại cây trồng, vật nuôi đều tăng so với cùng kỳ; riêng cây lúa vụ Đông Xuân đạt năng suất bình quân đạt 69,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cấp, ngành kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: N.H

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 tăng 13,62% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng đầu năm tăng 9,32% so với cùng kỳ. Trong tháng 4, tỉnh có 4 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động; lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 34 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 7.510 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tháng 4, tỉnh đón 1,35 triệu lượt khách, tăng 20,1% so với cùng kỳ (trong đó: khách quốc tế 23.400 lượt, tăng 85%). Lũy kế 4 tháng, tỉnh đón 5,6 triệu lượt khách, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Ảnh: N.H

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4 đạt 1.947 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng thu 12.769 tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán năm, tăng 49,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) được 9.411 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán năm, tăng 83,4% so với cùng kỳ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5-2026, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước theo các kịch bản đã xây dựng đầu năm và chỉ tiêu đã giao.

Cùng với đó, tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tiễn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; đổi mới phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo từng tháng, từng quý...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư năng lượng tái tạo. Ảnh: N.H

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn liên quan đến tình hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm... Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu phải khắc phục ngay những hạn chế do sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ, công tác điều hành còn chậm và chưa đều.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quyết tâm của tỉnh là phải đạt mức tăng trưởng 2 con số trong cả giai đoạn 2026-2030; đồng thời, yêu cầu đổi mới công tác quản lý, điều hành của các cấp, ngành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở từng địa phương, trên mỗi địa bàn.

Theo đó, toàn tỉnh phải tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả 9 nghị quyết của Trung ương; quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhận diện, rà soát những bất cập, kịp thời cắt ngắn các thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Nông nghiệp trong thời gian đến. Ảnh: N.H

Liên quan đến từng sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hoàn thành nhanh các dự án, đề án trong phạm vi chức trách được giao; tập trung thực hiện liên kết chuỗi đối với các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực; chuyển đổi đất cao su kém hiệu quả; xử lý dứt điểm đối với các mỏ khoáng sản thông thường, trang bị camera giám sát, quản lý chặt chẽ ngay từ đầu công tác khai thác các mỏ khoáng sản.

Sở Xây dựng khẩn trương giải quyết các dự án cấp bách liên quan ngành xây dựng tại các xã, phường; đôn đốc giải ngân đầu tư công; làm nhanh các quy hoạch thuộc ngành.

Sở Công Thương tập trung triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo, bổ sung thêm vào Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh); đồng thời, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất di dời 3 cụm công nghiệp không còn phù hợp.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động khảo sát thị trường Nga để thu hút khách du lịch hè trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh điều hành các địa phương thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; nhất là các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách, lưu ý đánh giá bằng các chỉ số đo lường hiệu quả, hiệu suất công việc (KPI).

Trên cơ sở nhập liệu của các ngành và địa phương, dùng trí tuệ nhân tạo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và các xã, phường trong tỉnh; đồng thời đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai so với cam kết với tỉnh.

Sở Nội vụ áp chỉ số KPI đánh giá số lượng, chất lượng giải quyết công việc, tiến độ thực hiện nhiệm vụ của xã, phường; hướng dẫn các địa phương làm thật kỹ bằng lương tâm và trách nhiệm trong việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã; phải đánh giá khách quan, công tâm, phân loại cụ thể những người có năng lực và thạo việc, khi có chỉ tiêu biên chế thì tuyển chọn, tổ chức sắp xếp công việc phù hợp.

Sở Ngoại vụ tập trung công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ban Quản lý các dự án trực thuộc UBND tỉnh phải nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và trách nhiệm, thi công các dự án đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại có giải pháp, cơ chế hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, tập trung đầu tư tạo tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn còn đặc biệt lưu ý lãnh đạo các xã, phường không được ỷ lại cấp trên, phải giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; ứng dụng AI và công nghệ vào giải quyết công việc, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Trong đó, cần nhận diện rõ dư địa của địa phương, tập trung tạo điều kiện triển khai các dự án, ưu tiên 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là về đầu tư hạ tầng đường kết nối thôn làng, xây dựng thủy lợi nhỏ, phát triển liên kết chuỗi.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với sự nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương, thời gian tới sẽ có nhiều dự án lớn tiếp tục được đầu tư vào tỉnh, nhất là ở khu vực phía Tây tỉnh; qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Gia Lai, góp phần tăng trưởng đạt 2 con số như kỳ vọng.