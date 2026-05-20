Hội CCB Việt Nam tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025

(GLO)- Ngày 19-5, tại Hội trường Quân đoàn 34 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng đại diện Hội CCB các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội CCB đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chấp hành pháp luật về giao thông; nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, các cấp Hội CCB cả nước đã phối hợp với lực lượng công an, ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông; tham gia giữ gìn hành lang an toàn đường bộ, vận động người dân không sử dụng rượu bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được nhân rộng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 18.600 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.491 người, bị thương hơn 12.300 người; giảm hơn 5.300 vụ, giảm 711 người chết và giảm hơn 5.200 người bị thương so với năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai - cho biết: Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhờ đó, tình hình giao thông trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực; tai nạn giao thông được kéo giảm, ý thức chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của người dân từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chưa thực sự bền vững. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các cấp Hội CCB tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Tại hội nghị, đại diện Hội CCB các tỉnh, thành phố cũng chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở.

Dịp này, Ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng 31 tập thể và 16 cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tham gia Giải thưởng báo chí tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông năm 2025.