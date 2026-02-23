Theo tiếng gọi Bộ đội Cụ Hồ

(GLO)- Ước mơ khoác áo Bộ đội Cụ Hồ từ thuở ấu thơ đã dẫn lối đại úy Đinh Trung Khiếu - người con dân tộc Bana - qua những năm tháng rèn luyện bền bỉ, hun đúc bản lĩnh và khát vọng cống hiến của người cán bộ chính trị.

Nền móng từ thuở ấu thơ

Đại úy Đinh Trung Khiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống quân ngũ tại xã Vĩnh Thạnh. Hình ảnh người cha - đại tá Đinh Minh Nhơn, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh (cũ) - với tác phong nghiêm cẩn cùng những câu chuyện về hành quân, huấn luyện, giúp dân đã gieo vào tâm hồn cậu bé vùng cao niềm tự hào và khát vọng được tiếp bước con đường quân ngũ.

Đại úy Đinh Trung Khiếu (bìa trái) được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025. Ảnh: H.P

Ước mơ ấy sớm được hiện thực hóa bằng sự định hướng của gia đình và quyết tâm của bản thân. Năm 2003, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn còn trong vòng tay bố mẹ, Khiếu mạnh dạn rời xa gia đình, bước vào môi trường học tập, rèn luyện đặc thù tại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5. “6 năm học tập xa gia đình (từ lớp 7 - lớp 12) không chỉ là thử thách mà còn là nền móng hình thành nhân cách, lý tưởng và con đường gắn bó trọn vẹn với màu áo lính sau này của tôi”, anh Khiếu chia sẻ.

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp THPT, anh tiếp tục được cử tuyển theo học Trường Sĩ quan Chính trị - nơi đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị cho toàn quân. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển biến từ một học sinh tham gia “Học kỳ quân đội” giàu nhiệt huyết sang quá trình rèn luyện cả về thể chất, bản lĩnh và nhân cách của người quân nhân cách mạng. Trong thời gian học tập, anh không chỉ tích lũy kiến thức về công tác Đảng, công tác chính trị, tư tưởng mà còn rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, tổ chức phong trào và nắm bắt tâm tư bộ đội.

Đặc biệt, đại úy Đinh Trung Khiếu vinh dự là một trong những quân nhân tiêu biểu được lựa chọn tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình. Đây là dấu ấn đáng nhớ, càng củng cố niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm đối với con đường anh đã chọn.

Tháng 12-2015, anh tốt nghiệp và được phân công công tác tại Lữ đoàn 573 (Quân khu 5). Với những kiến thức được đào tạo bài bản, Khiếu từng bước khẳng định vai trò của một cán bộ chính trị trẻ, luôn sâu sát bộ đội, kiên trì nắm tình hình tư tưởng, linh hoạt trong phương pháp tuyên truyền, giáo dục.

Đến năm 2019, khi về công tác tại Ban CHQS huyện Vĩnh Thạnh (cũ), anh có điều kiện gắn bó sâu hơn với nhân dân. “Việc am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào Bana giúp công tác tuyên truyền, vận động của tôi trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội”, anh Khiếu chia sẻ.

Thực hiện mô hình cơ quan quân sự địa phương mới, tháng 7-2025, anh Khiếu được điều động về công tác tại Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai). Ở cương vị hiện nay, anh tiếp tục phát huy hành trang đã tích lũy để góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong LLVT địa phương.

Sáng tạo để nâng cao hiệu quả công tác

Ở đơn vị, đại úy Đinh Trung Khiếu được cán bộ, chiến sĩ nhắc đến như một “cây sáng kiến” trong công tác chính trị. Với anh, mỗi hoạt động tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt chủ trương, nghị quyết, mà phải thật sự đi vào đời sống bộ đội, dễ tiếp cận, dễ nhớ và tạo được sự lan tỏa. Chính vì vậy, anh luôn trăn trở tìm tòi những cách làm mới, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của đơn vị.

Đại úy Đinh Trung Khiếu (bìa phải) tham gia tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: H.P

Từ những trăn trở ấy, anh Khiếu đã chủ động nghiên cứu và đưa vào áp dụng 3 sáng kiến tiêu biểu: “Cổ động thao trường đa năng”, “Thiết bị phát nhạc phục vụ hoạt động của đơn vị” và “Hòm thư góp ý và khảo sát tâm trạng”. Mỗi sáng kiến đều mang dấu ấn rõ nét của tư duy linh hoạt, sáng tạo, lấy bộ đội làm trung tâm và hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Thành tích của đại úy Đinh Trung Khiếu - Giai đoạn 2023 - 2025: Đạt giải A cấp tỉnh, giải C cấp Quân khu và giải C toàn quốc Cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”; giải C toàn quốc Cuộc thi viết tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ” và Hiệp định Geneve; giải nhất cấp tỉnh và giải ba cấp Quân khu Hội thi Tuyên truyền hướng nghiệp tuyển sinh quân sự; giải A cấp tỉnh, giải B cấp Quân khu và giải khuyến khích toàn quốc Cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”… - Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba (năm 2021); bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (năm 2024); được tuyên dương Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 10 (năm 2024); là 1 trong 10 gương mặt trẻ tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) đạt giải thưởng Ngô Mây.

Trong đó, sáng kiến “Cổ động thao trường đa năng” đã thổi luồng sinh khí mới vào công tác tuyên truyền trên thao trường, giúp nội dung giáo dục chính trị được lồng ghép tự nhiên trong huấn luyện. Sáng kiến “Thiết bị phát nhạc phục vụ hoạt động của đơn vị” giải quyết kịp thời những vướng mắc trong tổ chức sinh hoạt, hội nghị, nghi lễ, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - chính trị.

Gần đây nhất, trong năm 2025, đại úy Đinh Trung Khiếu đã triển khai sáng kiến “Hòm thư góp ý và khảo sát tâm trạng”. Đây là mô hình kết hợp giữa phương thức phản hồi truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Trong đó hòm thư được thiết kế tích hợp nút bấm khảo sát mức độ hài lòng, mã QR và liên kết trực tiếp với biểu mẫu Google Forms. Qua đó, thông tin được tổng hợp, phân tích và phản hồi nhanh chóng, chính xác, giúp lãnh đạo đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ.

Anh Khiếu bày tỏ rằng, sáng kiến không phải là điều gì lớn lao, mà quan trọng là giải quyết được việc cụ thể, giúp đơn vị tổ chức hoạt động thuận lợi hơn. “Khi hình thức tuyên truyền phù hợp, sinh động thì cán bộ, chiến sĩ sẽ dễ tiếp nhận hơn và hiệu quả công việc cũng được nâng lên” - anh cho biết thêm.

Đại tá Võ Thanh Hải - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh - đánh giá: “Đồng chí Khiếu là cán bộ chính trị trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm và tư duy đổi mới. Trong công tác, đồng chí luôn chủ động, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, đặc biệt có nhiều sáng kiến thiết thực, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Các mô hình, cách làm do đồng chí đề xuất không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác chính trị, tư tưởng mà còn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, chiến sĩ”.