Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Dấu mốc lịch sử trong mùa Xuân đại thắng

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Nguyên giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Vì vậy, trong kế hoạch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chiến lược, mở màn chiến dịch giải phóng miền Nam.

Pleiku đang hướng tới mục tiêu "Cao nguyên xanh vì sức khỏe", phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ảnh: Minh Phương

Ngày 10-3-1975, chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu bằng trận đánh Buôn Ma Thuột. Sau khi thị xã này được giải phóng, hệ thống phòng thủ của quân đội chính quyền Sài Gòn nhanh chóng bị phá vỡ. Trước sức ép của quân Giải phóng, ngày 14-3-1975, chính quyền Sài Gòn quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi Pleiku và Kon Tum theo đường số 7 (nay là quốc lộ 25).

Đến ngày 17-3-1975, lực lượng cách mạng cùng nhân dân nổi dậy tiếp quản thị xã Pleiku. Lá cờ giải phóng tung bay trên vùng đất cao nguyên, tạo bước ngoặt quan trọng cho cục diện chiến trường miền Nam, góp phần mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí các cựu chiến binh từng tham gia giải phóng Pleiku vào ngày 17-3-1975.

Nhớ lại khoảnh khắc lịch sử ấy, cựu chiến binh Triệu La Phương (Đại đội 70, Tiểu đoàn Đặc công 408) xúc động bày tỏ: “Chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp quản khu cố vấn Mỹ và thâm nhập khu vực Tòa hành chính. Khi trèo lên cột cờ treo lá cờ giải phóng, tôi biết Pleiku đã hoàn toàn được giải phóng. Anh em ôm nhau, vỗ tay và hô vang chiến thắng. Niềm vui lúc ấy không thể diễn tả bằng lời”.

Cùng chung ký ức, cựu chiến binh Lê Mạnh Hùng (Đại đội 70, Tiểu đoàn Đặc công 408) chia sẻ rằng ông không thể nào quên thời khắc lịch sử khi cùng đồng đội vào tiếp quản Pleiku. Chứng kiến đồng đội kéo lá cờ giải phóng trên nóc Tòa hành chính, trong ông dâng lên cảm giác hạnh phúc, sung sướng vỡ òa.

Đổi thay mạnh mẽ

Trải qua 51 năm kể từ ngày giải phóng, đặc biệt là từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Pleiku đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một thị xã nhỏ giữa cao nguyên, Pleiku trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Gia Lai. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại với nhiều tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng; các khu dân cư mới, công trình công cộng, trung tâm thương mại từng bước hình thành.

Chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Trần Dung

Nhiều công trình hạ tầng quan trọng được đầu tư như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, Cảng Hàng không Pleiku... góp phần tạo nên diện mạo đô thị năng động. Đặc biệt, Pleiku đang hướng tới mục tiêu “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân.

Chứng kiến sự đổi thay của Pleiku qua từng năm tháng, nhiều người dân địa phương không khỏi tự hào. Ông Nguyễn Quang Minh (tổ 3, phường Pleiku) cho biết: “Ngày trước, Pleiku còn nhỏ và yên tĩnh, đường sá chưa được như bây giờ. Giờ đô thị phát triển nhanh, nhiều tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp, dịch vụ cũng phát triển hơn. Người dân chúng tôi rất vui khi đô thị này ngày càng đổi thay”.

Còn ông Trần Hưng (tổ 1, phường Pleiku) chia sẻ: “Pleiku bây giờ khác nhiều so với trước. Đường sá khang trang, đời sống người dân tốt hơn, trường học, bệnh viện được đầu tư. Người dân rất phấn khởi khi Pleiku ngày càng phát triển. Đây sẽ là niềm tin để người dân tiếp tục đồng hành, chung sức xây dựng đô thị Pleiku ngày càng giàu đẹp”.

Hướng đến đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Pleiku được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các phường Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa của TP. Pleiku cũ, với diện tích khoảng 25 km². Hiện phường có 39 tổ dân phố và 1 làng dân tộc thiểu số, với hơn 75.000 dân.

Đô thị Pleiku nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên

Theo ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Pleiku xác định mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc văn hóa và là vùng động lực phát triển của tỉnh. Định hướng phát triển dựa trên 3 trụ cột chính: thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trong đó, thương mại - dịch vụ được ưu tiên phát triển với 15 dự án kêu gọi đầu tư, tổng vốn dự kiến hơn 21.600 tỷ đồng. Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục mở rộng các ngành chế biến nông sản, may mặc và thủ công mỹ nghệ. Nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất bền vững.

Bên cạnh đó, phường tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh; thí điểm mô hình “tổ dân phố điện tử”, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Cùng với phát triển kinh tế, Pleiku cũng chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ơp.

Không gian văn hóa cồng chiêng, những lễ hội truyền thống cùng các phong tục tập quán đặc trưng sẽ được phát huy để tạo nên bản sắc riêng của đô thị cao nguyên Pleiku.

“Thời gian tới, phường Pleiku sẽ tập trung phát triển các khu mua sắm, ẩm thực và giải trí về đêm tại khu vực suối Hội Phú, Quảng trường Đại Đoàn Kết nhằm tạo điểm nhấn cho kinh tế ban đêm.

Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh thu hút các dự án có tính lan tỏa như khu đô thị CK54; khu biệt thự và nhà phố cao cấp; khu dân cư đường Lương Thạnh; khu sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Trà Đa; khu phức hợp thương mại cao tầng; các dự án thương mại, dịch vụ, shophouse; khu dân cư đường Lý Tự Trọng và vùng phụ cận; cùng hệ thống chợ, trung tâm thương mại và mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - Bí thư Đảng ủy phường Pleiku cho hay.

Sau 51 năm giải phóng, Pleiku hôm nay không chỉ là biểu tượng của ký ức lịch sử mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống mạnh mẽ của một đô thị cao nguyên đang vươn mình phát triển.