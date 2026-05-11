Gần 200 vận động viên tham gia Giải “Ia Grai Friends Club Pickleball Cup 2026”

(GLO)- Ngày 10-5, tại cụm 4 sân Friends Club Pickleball (xã Ia Grai), Hải Sports Events Pickleball phối hợp cùng Ia Grai Friends Club tổ chức Giải “Ia Grai Friends Club Pickleball Cup 2026”.

Giải “Ia Grai Friends Club Pickleball Cup 2026” thu hút gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ các xã Ia Grai, Chư Prông, Ia O và Ia Hrung tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu ở 3 nội dung, gồm: đôi hỗn hợp 4.6, đơn nam trình A (2.5 đến 2.7) và đơn nam trình B (2.5).

Các VĐV cống hiến nhiều pha bóng đẹp tại Giải “Ia Grai Friends Club Pickleball Cup 2026”. Ảnh: H.H

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ. Kết quả, ở nội dung đôi hỗn hợp 4.6, cặp VĐV Văn Mạnh - Lục Thủy giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về cặp Văn Thịnh - Quang Ba, giải Ba thuộc về cặp Xuân Trường - Nguyễn Thị Thắm.

Ở nội dung đơn nam trình A, VĐV Xuân Trường xuất sắc giành giải Nhất, Anh Vũ giành giải Nhì và Văn Mạnh giành giải Ba. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam trình B, VĐV Xuân Tuấn giành giải Nhất, Thanh Hoàng giành giải Nhì và Phước Bảo giành giải Ba.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV đạt thành tích cao tại Giải “Ia Grai Friends Club Pickleball Cup 2026”. Ảnh: Đ.H

Theo Ban tổ chức, giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi để các VĐV giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thi đấu; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào pickleball tại xã Ia Grai và khu vực lân cận ngày càng phát triển.