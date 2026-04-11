Bế mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Rbol

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất của từng nội dung thi đấu. Ảnh: Vũ Chi

Tham gia Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Rbol lần thứ I năm 2026 có hơn 400 vận động viên thuộc 14 đoàn đến từ các thôn, làng, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thi đấu gồm: bóng chuyền, kéo co, chạy cà kheo, đẩy gậy, bắn nỏ.

Sau 9 ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 3 đến 11-4), Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các vận động viên xuất sắc nhất của từng nội dung thi đấu. Trong đó, buôn Rưng Ma Đoan đạt giải nhất bóng chuyền và đẩy gậy nam hạng cân 51-54kg; buôn Chư Băh A giải nhất kéo co, bắn nỏ và đẩy gậy nam hạng cân 67-71kg; buôn Bir giải nhất chạy cà kheo 100m và đẩy gậy nam hạng cân 60-63kg; buôn Chư Băh B giải nhất chạy cà kheo 200m; buôn Hoanh giải nhất đẩy gậy nam hạng cân 57-60kg

Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn vận động viên buôn Bir. Ảnh: Vũ Chi

Về kết quả toàn đoàn: giải nhất toàn đoàn thuộc về buôn Bir; giải nhì thuộc về buôn Rưng Ma Đoan; buôn Chư Băh A đạt giải ba.

Đại hội là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Thông qua đó, xã sẽ lựa chọn những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu ở Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.