Tạo động lực phát triển thể thao bền vững

(GLO)- Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND ngày 24-4-2026 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được xem là chính sách có mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay dành cho thể thao của tỉnh.

Đây là bước tiến quan trọng, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao trong giai đoạn mới.

Quan tâm hoàn thiện chính sách

Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND (NQ 23) được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, đồng thời bổ sung nhiều chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống, tạo động lực để đội ngũ HLV, VĐV ở nhiều cấp độ yên tâm tập luyện và thi đấu.

Đội Bóng ném nữ Gia Lai (áo vàng) đoạt huy chương đồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ Bóng ném quốc gia năm 2026 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VHF

Một trong những điểm nổi bật của NQ 23 là nâng mức hỗ trợ tiền lương và chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV. Cụ thể, hỗ trợ tiền lương trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu đối với HLV đội tuyển tỉnh là 430 nghìn đồng/người/ngày; HLV đội tuyển trẻ tỉnh, HLV đội tuyển năng khiếu tỉnh và VĐV đội tuyển tỉnh là 360 nghìn đồng/người/ngày; VĐV đội tuyển trẻ tỉnh là 150 nghìn đồng/người/ngày và VĐV đội tuyển năng khiếu tỉnh là 110 nghìn đồng/người/ngày.

NQ 23 cũng quy định mức thưởng đối với HLV, VĐV đạt thành tích tại các giải quốc gia. Trong đó, VĐV giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc được thưởng 30 triệu đồng, mức thưởng cho HCV tại các giải vô địch quốc gia là 15 triệu đồng. VĐV đạt các danh hiệu chuyên môn như kiện tướng, cấp 1, cấp 2 được hưởng chế độ trợ cấp đẳng cấp theo quy định.

NQ 23 cũng hướng đến xây dựng hệ thống chính sách toàn diện dành cho HLV, VĐV. Theo đó, có các chế độ đặc thù đối với HLV, VĐV nữ, quan tâm đến chăm sóc sức khỏe, điều trị chấn thương; bảo đảm học tập văn hóa, ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, học nghề và giải quyết việc làm.

Chính sách mới còn bảo đảm các chế độ an sinh cho VĐV như BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như các chế độ ốm đau, thai sản và bảo hiểm trong thời gian tập huấn, thi đấu ở nước ngoài.

Chính sách mới cũng quy định chế độ phù hợp đối với VĐV thể thao người khuyết tật. Bên cạnh đó, chú trọng phát triển lực lượng HLV, VĐV năng khiếu cơ sở, các vệ tinh thể thao tại xã, phường nhằm tạo nguồn kế cận cho thể thao thành tích cao, góp phần xây dựng nền thể thao tỉnh nhà chuyên nghiệp, bền vững.

Kỳ vọng tạo động lực cống hiến

Theo ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở đang tham mưu, đề xuất để đưa NQ 23 triển khai hiệu quả trong thực tế.

“Lần đầu tiên có chính sách dành cho HLV, VĐV của tỉnh đầy đủ và ưu việt nhất từ trước đến nay. Đây là động lực thúc đẩy lực lượng này nỗ lực nhiều hơn trong tập luyện và thi đấu nhằm mang lại nhiều thành tích tốt hơn, vinh dự hơn cho thể thao Gia Lai. Chính sách mới cũng giúp họ yên tâm cống hiến trọn đời cho sự nghiệp TDTT. Đây cũng là tiền đề để thể thao thành tích cao hướng đến những bước phát triển mới trong tương lai” - ông Ý nhấn mạnh.

Ông Đỗ Vũ Vương - Phó Trưởng Phòng Huấn luyện và Thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) - cũng nhìn nhận NQ 23 có ý nghĩa rất thiết thực. Việc tăng chế độ dinh dưỡng sẽ góp phần nâng cao thể trạng, giúp VĐV duy trì phong độ, nâng cao thành tích thi đấu.

Chính sách mới cũng góp phần thu hút và giữ chân những HLV, VĐV có chuyên môn cao, tạo nguồn nhân lực ổn định cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Các vận động viên đội tuyển Muay (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) có thêm động lực tập luyện, thi đấu từ Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND. Ảnh R’Ô HOK

“Với đội ngũ HLV, chế độ đãi ngộ tốt hơn là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong công tác đào tạo, từ đó tạo thêm động lực để nghiên cứu, đổi mới phương pháp huấn luyện, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Đây cũng là cơ sở để xây dựng môi trường tập luyện chuyên nghiệp hơn, hướng tới mục tiêu đạt nhiều thành tích cao hơn tại các giải đấu trong nước và quốc tế” - ông Vương nói.

Đội tuyển năng khiếu Taekwondo (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh) hiện có 15 VĐV, 1 HLV, đang chung niềm phấn khởi trước việc sẽ được nâng hỗ trợ tiền lương, dinh dưỡng và chế độ đãi ngộ từ NQ 23.

HLV Đội tuyển năng khiếu Taekwondo Trương Sanh Tình chia sẻ: “Chính sách mới giúp các em có thể tiếp cận được các thực phẩm chức năng, vitamin..., hỗ trợ cho quá trình tập luyện và thi đấu được tốt hơn, đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình hồi phục và giảm nguy cơ chấn thương. Các em cũng an tâm cống hiến cho thể thao Gia Lai”.

Niềm vui chung cũng đã lan tỏa đến lực lượng HLV, VĐV các đội tuyển của tỉnh. VĐV Ksor Phuk - đội tuyển Muay (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) - chia sẻ: “Những thành tích của VĐV sẽ được ghi nhận và khen thưởng xứng đáng hơn. Điều này đã kích thích em tiếp tục nỗ lực tập luyện, phấn đấu giành thành tích cao cho thể thao tỉnh nhà, nhất là tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 ”.