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Khai mạc hội thao Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

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HOÀNG QUÂN
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(GLO)- Sáng 15-8, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh khai mạc Hội thao năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tham gia.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh; Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Vĩnh Sơn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Quốc Huy - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan Đảng của tỉnh.

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Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Đức Thụy

Tham dự hội thao có các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai; Trường Chính trị tỉnh; liên quân Ban Nội chính Tỉnh ủy - Đảng ủy các cơ quan Đảng - Đảng ủy UBND tỉnh.

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Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua Các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu khai mạc hội thao. Ảnh: Đức Thụy

Hội thao diễn ra với 2 môn bóng chuyền nam - nữ và kéo co.

Ở môn bóng chuyền, các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào bán kết, chung kết.

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Đại biểu lãnh đạo các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham gia hội thao. Ảnh: Đức Thụy

Nội dung kéo co thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, các đội thắng giành quyền vào vòng tiếp theo để tranh chức vô địch.

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Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng vận động viên các đoàn tham dự hội thao. Ảnh: Đức Thụy

Hội thao là dịp để cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị giao lưu, tăng cường đoàn kết, rèn luyện sức khỏe; qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong các cơ quan Đảng tỉnh.

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Một pha bóng trong trận khai mạc môn bóng chuyền nam - nữ giữa đội Văn phòng Tỉnh ủy (áo cam) và đội Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dự kiến hội thao kết thúc ngày 23 - 8.

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