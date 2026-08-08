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Khai mạc Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026 tại Gia Lai

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Tối 7-8, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Kickboxing Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026. 

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Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham dự lễ khai mạc có ông Vũ Đức Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Kickboxing Việt Nam; ông Hồ Thanh Liêm - Phó Chủ tịch, đại diện Liên đoàn Kun Khmer Quốc tế tại Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phụ trách bộ môn Kun Khmer, Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, nhà tài trợ, huấn luyện viên, trọng tài và các đoàn vận động viên.

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Đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam trao cờ đăng cai Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026 cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đại diện Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã trao cờ đăng cai Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026 cho tỉnh Gia Lai; Ban Tổ chức cũng tặng hoa cho các nhà tài trợ và trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

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Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Ý - Trưởng Ban Tổ chức địa phương phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức địa phương - nhấn mạnh: Việc đăng cai giải đấu là cơ hội để Gia Lai tiếp tục phát triển phong trào Kun Khmer, tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và tiềm năng du lịch của địa phương.

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Các võ sĩ bước vào những trận đấu đầu tiên ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 15-8 tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, với sự tham gia của hơn 181 vận động viên thuộc 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các võ sĩ tranh tài ở nhiều hạng cân nam, nữ theo quy định của Điều lệ giải nhằm tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.

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Các vận động viên thi đấu quyết tâm, cống hiến những trận đấu sôi nổi ngay trong ngày khai mạc giải. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là lần đầu tiên Gia Lai đăng cai Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia, tiếp nối thành công của vận động viên tỉnh nhà tại các giải đấu Kun Khmer trong nước và quốc tế thời gian qua; góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này trên địa bàn tỉnh.

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