Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gia Lai “bội thu” huy chương tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ

(GLO)- Ngày 27-7, khép lại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, đoàn vận động viên Gia Lai đã giành được tổng cộng 101 huy chương. 

Cụ thể, đoàn Gia Lai tham dự giải với 44 kỳ thủ và thi đấu ấn tượng, giành 22 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 53 huy chương đồng.

gia-lai-boi-thu-101-huy-chuong-tai-giai-co-tuong-cac-nhom-tuoi-mien-trung-va-tay-nguyen-mo-rong-nam-2026-6.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao tại giải. Ảnh: H.V
gia-lai-boi-thu-101-huy-chuong-tai-giai-co-tuong-cac-nhom-tuoi-mien-trung-va-tay-nguyen-mo-rong-nam-2026-2.jpg
Các kỳ thủ đạt thành tích cao ở nội dung cá nhân nam, nữ cờ nhanh, nhóm tuổi U7 nhận huy chương từ Ban tổ chức. Ảnh: H.V
gia-lai-boi-thu-101-huy-chuong-tai-giai-co-tuong-cac-nhom-tuoi-mien-trung-va-tay-nguyen-mo-rong-nam-2026-1.jpg
Ban tổ chức trao thưởng cho các kỳ thủ giành thành tích cao ở nhóm tuổi U11. Ảnh: H.V

Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 25 đến 27-7, tại phường Quy Nhơn.

Giải thu hút 84 kỳ thủ đến từ 10 đơn vị thuộc các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia.

gia-lai-boi-thu-101-huy-chuong-tai-giai-co-tuong-cac-nhom-tuoi-mien-trung-va-tay-nguyen-mo-rong-nam-2026-4.jpg
Ban Tổ chức trao huy chương cho các kỳ thủ đạt thành tích cao ở nội dung cá nhân nam cờ siêu chớp U16. Ảnh: H.V

Giải đấu tạo điều kiện để các kỳ thủ trẻ thi đấu, giao lưu, cọ xát chuyên môn, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận và thúc đẩy phong trào cờ tướng trong cả nước phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các võ sĩ trẻ boxing Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026

Thêm kỳ vọng mới cho boxing Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Những tấm huy chương của đội tuyển trẻ boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026 cho thấy hiệu quả công tác đào tạo. Với lực lượng võ sĩ trẻ giàu tiềm năng, boxing Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước.

Gia Lai đã giành 9 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia 2026.

Gia Lai đã giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

Tin tức

(GLO)- Hoàn thành các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026; đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành được tổng cộng 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

Tin tức

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-6, tại phường Quy Nhơn Nam, các kỳ thủ bước vào tranh tài cờ siêu chớp - nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026. Kết thúc tất cả nội dung, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 58 huy chương.

null