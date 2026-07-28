Gia Lai “bội thu” huy chương tại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

(GLO)- Ngày 27-7, khép lại Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026, đoàn vận động viên Gia Lai đã giành được tổng cộng 101 huy chương.

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Cụ thể, đoàn Gia Lai tham dự giải với 44 kỳ thủ và thi đấu ấn tượng, giành 22 huy chương vàng, 26 huy chương bạc và 53 huy chương đồng.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao tại giải. Ảnh: H.V

Các kỳ thủ đạt thành tích cao ở nội dung cá nhân nam, nữ cờ nhanh, nhóm tuổi U7 nhận huy chương từ Ban tổ chức. Ảnh: H.V

Ban tổ chức trao thưởng cho các kỳ thủ giành thành tích cao ở nhóm tuổi U11. Ảnh: H.V

Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 25 đến 27-7, tại phường Quy Nhơn.

Giải thu hút 84 kỳ thủ đến từ 10 đơn vị thuộc các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các kỳ thủ đạt thành tích cao ở nội dung cá nhân nam cờ siêu chớp U16. Ảnh: H.V

Giải đấu tạo điều kiện để các kỳ thủ trẻ thi đấu, giao lưu, cọ xát chuyên môn, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng kế cận và thúc đẩy phong trào cờ tướng trong cả nước phát triển.