Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Tham gia giải đấu, đoàn VĐV cờ vua Gia Lai góp mặt với 138 VĐV (trong đó có 127 VĐV phong trào), giành được tổng cộng 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 30 huy chương đồng.
Các VĐV phong trào tham gia trên cơ sở nguồn kinh phí xã hội hóa; qua đó có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát với các kỳ thủ đến từ nhiều địa phương trong khu vực, tích lũy kinh nghiệm và phát huy năng khiếu.
Giải diễn ra từ ngày 25 đến 27-6, thu hút hơn 700 VĐV đến từ 32 đơn vị là các tỉnh, thành phố và câu lạc bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia tranh tài.
Giải tổ chức thi đấu cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp với các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; theo các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 18 tuổi và bảng đội tuyển gồm các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16, 18 tuổi.
Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phong trào cờ vua trẻ tại các địa phương; qua đó, phát hiện, tuyển chọn những VĐV triển vọng cho các đội tuyển trong thời gian tới.