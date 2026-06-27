Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

(GLO)- Ngày 27-6, tại phường Quy Nhơn Nam, các kỳ thủ bước vào tranh tài cờ siêu chớp - nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026. Kết thúc tất cả nội dung, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 58 huy chương.

Tham gia giải đấu, đoàn VĐV cờ vua Gia Lai góp mặt với 138 VĐV (trong đó có 127 VĐV phong trào), giành được tổng cộng 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 30 huy chương đồng.

Các VĐV phong trào tham gia trên cơ sở nguồn kinh phí xã hội hóa; qua đó có thêm cơ hội giao lưu, cọ xát với các kỳ thủ đến từ nhiều địa phương trong khu vực, tích lũy kinh nghiệm và phát huy năng khiếu.

Các kỳ thủ bảng U11 nữ tập trung tranh tài ở nội dung cờ siêu chớp. Ảnh: H.V

Giải diễn ra từ ngày 25 đến 27-6, thu hút hơn 700 VĐV đến từ 32 đơn vị là các tỉnh, thành phố và câu lạc bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia tranh tài.

Giải tổ chức thi đấu cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp với các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; theo các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 18 tuổi và bảng đội tuyển gồm các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16, 18 tuổi.

Trao giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: H.V

Với lợi thế chủ nhà, đoàn Gia Lai tham dự giải với 138 VĐV (127 VĐV phong trào và 11 VĐV đội năng khiếu). Ảnh: H.V

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phong trào cờ vua trẻ tại các địa phương; qua đó, phát hiện, tuyển chọn những VĐV triển vọng cho các đội tuyển trong thời gian tới.