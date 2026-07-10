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Đội tuyển nữ bóng ném bãi biển U20 Gia Lai mang về huy chương vàng

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Kết thúc thi đấu Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026, đội tuyển nữ bóng ném bãi biển U20 Gia Lai đã mang về huy chương vàng sau khi giành chiến thắng đội TP. Hồ Chí Minh 1.

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Đội tuyển nữ bóng ném bãi biển U20 Gia Lai giành huy chương vàng Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026. Ảnh: VHF

Theo đó, huy chương bạc thuộc về đội TP. Hồ Chí Minh 1, đội TP. Hồ Chí Minh 2 giành huy chương đồng.

Trước đó, đội tuyển nữ U18 Gia Lai cũng đã giành huy chương vàng nội dung U18, giúp bóng ném bãi biển Gia Lai khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng ở cả 2 nội dung nữ tham dự.

Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 10-7 tại bãi biển phía Nam Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng); quy tụ gần 140 vận động viên của 14 đội bóng, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ đến từ các địa phương, đơn vị như TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Đà Nẵng. Đoàn Gia Lai tham gia ở 2 nội dung nữ U18 và U20.

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Đội tuyển bóng ném bãi biển Gia Lai đã khép lại một mùa giải thành công với 2 huy chương vàng ở các nội dung U18 và U20 nữ. Ảnh: VHF

Các đội tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm ở 2 nhóm tuổi U18 và U20 để chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết.

Giải đấu là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ của các địa phương; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, cọ xát, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng ném bãi biển trên phạm vi cả nước.

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