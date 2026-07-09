Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam vừa chấp thuận đề nghị của đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ tổng hợp ANTA về việc tổ chức phát sóng trực tuyến (livestream) và sử dụng đoạn highlight các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026.

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến 2-8 tại sân bóng đá bãi biển (khu vực Tượng đài Chiến thắng, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn). Giải do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Giải đấu quy tụ 8 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Phú Yên - Đắk Lắk.

Các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại bãi biển Xuân Diệu (phường Quy Nhơn) sẽ được phát sóng trực tuyến nhằm phục vụ người hâm mộ cả nước. Ảnh: H.V

Nhằm giới thiệu, góp phần quảng bá giải đấu đến đông đảo người hâm mộ trên cả nước, LĐBĐ Việt Nam cho phép Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ tổng hợp ANTA thực hiện livestream và sử dụng highlight các trận đấu vòng bảng trên các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.

LĐBĐ Việt Nam yêu cầu đơn vị livestream có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của cơ quan chức năng trong quá trình phát sóng trực tuyến; bảo đảm nội dung thông tin, bình luận khách quan, trung thực, không làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của giải đấu và của LĐBĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, đơn vị phát sóng có trách nhiệm cung cấp luồng tín hiệu trực tiếp cho Phòng Truyền thông LĐBĐ Việt Nam; cử đầu mối phối hợp khi có yêu cầu cần điều chỉnh nội dung để bảo đảm tính chính xác.

LĐBĐ Việt Nam được quyền sử dụng luồng tín hiệu này để tiếp phát trên các kênh truyền thông của Liên đoàn và chia sẻ cho các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh giải đấu.

Ngoài ra, LĐBĐ Việt Nam cũng quy định đơn vị phát sóng không triển khai các loại hình quảng cáo trong quá trình livestream các trận đấu đã được Liên đoàn phê duyệt hoặc được tiếp sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông của Liên đoàn.