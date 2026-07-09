Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Các đội bóng đang tích cực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, các cầu thủ nhí cũng nóng lòng bước vào sân chơi được mong đợi nhất, hứa hẹn tạo nên nhiều trận cầu sôi động và hấp dẫn.

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tỉnh và Công ty CP Thể thao Quy Nhơn United tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17-7. Các đội bóng U10 sẽ thi đấu tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (phường Quy Nhơn) và U12 thi đấu tại sân bóng đá Bộ CHQS tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, hiện đã có 38 đội bóng, CLB đăng ký tham gia, với 30 đội U10 và 24 đội U12.

Nhiều đơn vị tổ chức giải nhằm tạo cơ hội để các cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Ảnh: H.V

Số lượng đội bóng đăng ký đông đảo không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu mà còn phản ánh sự phát triển tích cực của bóng đá lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng tại các câu lạc bộ, trung tâm, lớp bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Những tuần qua, các sân bóng trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động hơn khi nhiều giải đấu và các trận giao hữu liên tiếp được tổ chức. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi, đồng thời giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026.

Nhằm duy trì cảm giác thi đấu cho các cầu thủ trước ngày khai cuộc, Trung tâm BVL Gia Lai do anh Bùi Văn Long sáng lập (tại hai cơ sở ở phường Diên Hồng và Hội Phú) đang lên kế hoạch tổ chức các trận giao hữu với một số đội bóng như Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt và KBang.

Tham dự giải năm nay, Trung tâm BVL Gia Lai góp mặt ở hai lứa tuổi U10 và U12. Theo anh Bùi Văn Long, đội U10 đã có quá trình tập luyện cùng nhau nên giải lần này nhằm giúp các em thêm bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm. Trong khi đó, đội U12 mới được thành lập và chưa có nhiều cơ hội thi đấu. Vì vậy, đây sẽ là dịp để các em làm quen với áp lực thi đấu, rèn luyện kỹ năng và xây dựng sự gắn kết trong lối chơi.

Anh Bùi Văn Long chia sẻ: “Với ban huấn luyện, điều quan trọng là các em được trải nghiệm, tự tin thể hiện bản thân trước các đối thủ mới và tích lũy thêm kinh nghiệm, thể hiện những kỹ năng đã rèn luyện để từng bước trưởng thành trên con đường theo đuổi bóng đá”.

Tích cực chuẩn bị cho giải đấu, đội U10 Thìn Sport Vĩnh Thạnh đã sớm hoàn tất công tác tuyển chọn lực lượng và bước vào giai đoạn tập luyện với cường độ cao. Đội hình năm nay quy tụ các cầu thủ đến từ ba lớp cộng đồng do anh Nguyễn Mậu Thìn gầy dựng tại xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh và Vĩnh Quang.

Phong trào bóng đá thiếu nhi tại xã Vĩnh Thạnh vẫn còn nhiều khó khăn khi số lượng đội bóng cùng lứa tuổi trên địa bàn và các khu vực lân cận còn hạn chế. Điều này khiến việc tổ chức các trận giao hữu để nâng cao kinh nghiệm thi đấu cho cầu thủ không dễ dàng. Dù vậy, anh Mậu Thìn vẫn luôn tạo môi trường tốt nhất để các em tích lũy kinh nghiệm và tự tin bước vào sân chơi cấp tỉnh.

“Ngay sau khi Ban tổ chức công bố điều lệ giải, chúng tôi đã rà soát lực lượng, lập danh sách, phối hợp với phụ huynh để ổn định đội hình và triển khai chương trình tập luyện chuyên sâu. Trong đó, tăng cường các buổi đấu tập nội bộ và cố gắng kết nối với một số đội bóng để các em thêm cơ hội cọ xát trước giải. Đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng lên đường tham dự giải” - huấn luyện viên Mậu Thìn chia sẻ.

Là một trong những đơn vị giàu thành tích, Trung tâm Bóng đá Hoài Nhơn tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên “đáng gờm” ở mùa giải năm nay. Những thành tích ấn tượng như vô địch cấp tỉnh năm 2023, á quân U12 năm 2025 hay mới đây là hạng ba U10 tại Bồng Sơn Football Festival 2026 đã cho thấy công tác đào tạo khá hiệu quả của đơn vị.

Một pha tranh chấp bóng giữa đội Phù Mỹ Kid Stars Phù Mỹ và HNSC Hoài Nhơn (áo trắng) tại trận chung kết Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh năm 2025. Ảnh: H.V

Dịp hè này, Trung tâm Bóng đá Hoài Nhơn vừa khai giảng 5 lớp bóng đá cộng đồng tại các sân Hải Dương, Hậu Duy, Hà Sport (phường Hoài Nhơn Đông), An Dinh và THCS Hoài Châu Bắc (phường Hoài Nhơn Bắc). Các lớp học trở thành nguồn tuyển quân quan trọng, góp phần phát hiện và bồi dưỡng những cầu thủ có tố chất vào đội hình U10 và U12 thi đấu giải.

“Giai đoạn này, chúng tôi tập trung giúp các em hình thành tư duy chiến thuật, cách di chuyển, phối hợp và xử lý tình huống trên sân. Cùng với đó, các buổi tập được lồng ghép nhiều bài rèn thể lực và trò chơi vận động, giúp các em hứng thú và tiếp thu hiệu quả những nội dung huấn luyện viên truyền đạt.

Ngoài lần cọ xát tại Bồng Sơn Football Festival 2026, các em chưa có nhiều cơ hội thi đấu ở những sân chơi có tính cạnh tranh cao nên mỗi buổi tập đều được tổ chức với cường độ và yêu cầu chuyên môn sát với điều kiện thi đấu thực tế” - huấn luyện viên Trần Thanh Phong chia sẻ.