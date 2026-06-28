Cựu cầu thủ Gia Lai - Bình Định hội ngộ trong trận cầu giao hữu

(GLO)- Chiều 27-6, sân vận động Pleiku Arena (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động với trận đấu giao hữu giữa đội cựu cầu thủ Gia Lai và đội cựu cầu thủ Bình Định. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm một năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Trận đấu quy tụ nhiều danh thủ từng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ như Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Cường, Lê Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Tâm, Tô Vĩnh Lợi (cựu cầu thủ Bình Định), cùng Huỳnh Văn Ảnh, Trịnh Duy Quang, Nguyễn Văn Đàn, Lê Quang Trãi (cựu cầu thủ Gia Lai).
Dù không còn thi đấu đỉnh cao, các cựu cầu thủ vẫn mang đến những pha bóng đẹp mắt, những tình huống phối hợp ăn ý và tinh thần thi đấu đầy nhiệt huyết.
Đây là dịp để các thế hệ cầu thủ gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng chinh chiến tại các giải đấu trong nước. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ cầu thủ, đồng thời lan tỏa tình yêu bóng đá và chung tay xây dựng nền bóng đá Gia Lai ngày càng phát triển bền vững.
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