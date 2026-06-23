Gia Lai đăng cai Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Từ ngày 23-7 đến 2-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 tại sân bóng đá bãi biển (khu vực Tượng đài Chiến thắng, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn).

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 quy tụ 8 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Phú Yên - Đắk Lắk.

Năm 2024, tỉnh Gia Lai đăng cai thành công Giải vô địch bóng đá bãi biển quốc gia, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các địa phương và người hâm mộ. Tiếp nối thành công đó, giải đấu năm nay ghi nhận sự gia tăng về số lượng đội bóng tham dự, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng đá bãi biển cũng như sự quan tâm của các địa phương đối với môn thể thao này.

Cùng với đó, các trận đấu sẽ được tổ chức vào buổi chiều và tối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 23-7 đến 2-8 tại bãi biển Xuân Diệu. Ảnh: H.V

Giải đấu nhằm cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Gia Lai đến bạn bè, du khách; tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực thể thao cũng như nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh Gia Lai thông qua các sự kiện thể thao quy mô quốc gia, khu vực.

Giải đấu sẽ diễn ra vào các buổi chiều tối nhằm thu hút cổ động viên đến theo dõi, cổ vũ. Ảnh: H.V

Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội thi đấu, cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển của phong trào bóng đá bãi biển Việt Nam.