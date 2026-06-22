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Xác định các nhà vô địch Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi trên sân vận động Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 tranh Cúp Yadea Duy Đức đã xác định những đội bóng xuất sắc nhất ở các nhóm tuổi U10, U12 và U14.

Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 tranh Cúp Yadea Duy Đức do UBND phường Bồng Sơn tổ chức, diễn ra từ ngày 19 đến 21-6, quy tụ gần 500 cầu thủ đến từ 24 đội bóng trong và ngoài tỉnh tham gia.

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Các cầu thủ nhí vỡ òa cảm xúc trong khoảnh khắc nâng cao cúp vô địch. Ảnh: ĐVCC

Ngày hội tổ chức thi đấu ở 3 nhóm tuổi U10, U12 và U14. Ở mỗi nhóm tuổi có 8 đội bóng tham gia, được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 2 đội xếp nhất và nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết để tiếp tục tranh ngôi vô địch.

Kết thúc giải đấu, CLB bóng đá cộng đồng Văn Thái (xã Tuy Phước Bắc) xuất sắc vô địch bảng đấu U14; Trung tâm bóng đá cộng đồng Lương Thùy (tỉnh Quảng Ngãi) giành vô địch U12; CLB bóng đá Bồng Sơn giành hạng nhất U10.

Ngày hội không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè mà còn góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bóng đá, phát triển thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao cho học sinh.

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