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24 đội bóng tranh tài tại Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 19-6, tại sân vận động Bồng Sơn, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) khai mạc Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 tranh Cúp Yadea Duy Đức. Giải đấu quy tụ gần 500 vận động viên đến từ 24 đội bóng trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài ở 3 nhóm tuổi gồm U10, U12 và U14.

Mỗi nhóm tuổi có 8 đội bóng tham dự, được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 2 đội xếp nhất và nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết để tiếp tục tranh tài cho chức vô địch.

Ngày hội được tổ chức nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo sân chơi lành mạnh để học sinh lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng thường xuyên tập luyện, thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe và phát triển thể chất.

Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo không khí sôi nổi trong dịp hè. Dự kiến, ngày hội bế mạc vào 21-6.

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