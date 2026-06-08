Gia Lai có 2 đội tham gia Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026

(GLO)- Từ ngày 12 đến 24-6, Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026 thu hút 23 đội bóng (17 đội nam, 6 đội nữ) đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước tham gia tranh tài. Trong đó, Gia Lai góp mặt ở 2 nội dung nam và nữ với mục tiêu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và nâng cao trình độ chuyên môn cho các VĐV trẻ.

Các VĐV bóng rổ trẻ Gia Lai tích cực tập luyện trước thềm Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026. Ảnh: H.V

Theo điều lệ, ở nội dung nam, 17 đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, chung kết. Các đội còn lại sẽ tiếp tục thi đấu phân hạng từ vị trí thứ 5 đến thứ 11.

Trong khi đó, nội dung nữ với sự tham gia của 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, chung kết.

Giải vô địch bóng rổ trẻ 5x5 U16 quốc gia năm 2026 nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia. Đây là sân chơi quan trọng giúp các vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao chuyên môn.

Đồng thời, Ban huấn luyện sẽ tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung cho các đội tuyển trẻ quốc gia, hướng đến các giải đấu quốc tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo.