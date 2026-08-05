Giao lưu võ thuật, quảng bá văn hóa trên miền đất Võ

(GLO)- Tiếp nối chuỗi hoạt động của Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ngày 4-8, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã tham gia giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), Di tích An Khê Trường (phường An Khê) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Các hoạt động giao lưu, biểu diễn đã góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam.

Các đoàn võ thuật quốc tế biểu diễn giao lưu tại Di tích An Khê Trường. Ảnh: Nguyễn Chơn

1. Tại chùa Long Phước (xã Tuy Phước), chương trình giao lưu, biểu diễn võ thuật giữa các đoàn võ thuật trong và ngoài nước được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp UBND xã Tuy Phước tổ chức.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Thị Vinh Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước; Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng tham dự chương trình có gần 200 võ sư, võ sinh đến từ 12 võ đường, câu lạc bộ võ thuật của Gia Lai; đoàn võ thuật các tỉnh, thành trong nước và các đoàn quốc tế cùng đông đảo người dân địa phương đến theo dõi, cổ vũ.

Tham gia biểu diễn tại buổi giao lưu có CLB Võ thuật chùa Long Phước; Đoàn võ thuật Sinh Đạo võ đường Bảo Kiến Hùng (Italia); Đoàn võ thuật Tinh võ đạo (Nga); Đoàn võ thuật Võ phái Đông Đô Việt Võ Quyền; Võ đường Phi Lâm Bình Định; Võ đường Phi Long Vinh; Võ đường Văn Gia Võ Đạo; Đoàn võ thuật CLB Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt; CLB Võ đường Kim Huệ; Đoàn võ thuật CLB Trịnh Văn Lưu; CLB Nguyễn Tấn Đô và Đoàn võ thuật Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Ea Kar.

Tại chương trình, các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đã mang đến nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, góp phần tôn vinh những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền. Từ các bài quyền, bài binh khí được dàn dựng công phu đến những màn đối luyện, biểu diễn kỹ thuật mạnh mẽ, chuẩn xác đã tái hiện vẻ đẹp hài hòa giữa sức mạnh, sự dẻo dai và tính nghệ thuật của võ học.

Nhiều tiết mục với những pha ra đòn dứt khoát, kỹ thuật điêu luyện đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, đồng thời thể hiện trình độ, bản lĩnh và tinh thần thượng võ của các võ sư, võ sinh.

Thông qua hoạt động giao lưu, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: P.L

Đã nhiều lần tham gia Liên hoan Quốc tế Võ thuật cổ truyền, nhưng theo võ sư Nguyễn Thị Kim Huệ (CLB Kim Huệ), mỗi kỳ liên hoan đều để lại những dấu ấn và cảm xúc riêng.

Võ sư Nguyễn Thị Kim Huệ cho hay: “Tôi rất vui khi địa phương được đón các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế đến giao lưu, biểu diễn. Không chỉ tôi mà các võ sinh trong CLB cũng rất háo hức khi được gặp gỡ, học hỏi và biểu diễn cùng các đoàn bạn. Mỗi môn phái đều mang những nét đặc trưng riêng, từ bài quyền đến kỹ thuật biểu diễn, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn. Đây là cơ hội để chúng tôi giao lưu, tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp của võ cổ truyền Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.

2. Tại Bảo tàng Quang Trung, chương trình giao lưu thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức. Chương trình quy tụ gần 180 võ sư, huấn luyện viên và võ sinh đến từ nhiều đoàn trong nước và quốc tế, tạo nên không gian giao lưu đậm bản sắc võ cổ truyền Việt Nam.

Sau nghi thức khai mạc, các đoàn lần lượt biểu diễn những bài quyền, đối luyện, binh khí và các tiết mục đặc trưng của từng môn phái. Khán giả được thưởng thức những màn trình diễn của các đoàn Sơn Long Quyền Thuật (Pháp), Thiếu Lâm Giao Long (Morocco), môn phái Thiếu lâm Long Phi - phường Thủ Dầu Một (TP. Hồ Chí Minh), môn phái Nam Thiếu Lâm tự Sơn Đông Việt Nam (tỉnh Thái Nguyên), đoàn võ thuật Wushu Thiên Tân (Trung Quốc), đoàn võ cổ truyền Quân đội Nhân dân Việt Nam..., cùng nhiều võ đường, câu lạc bộ đến từ Gia Lai, gồm: Câu lạc bộ võ cổ truyền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; võ đường Phan Thọ, võ đường Hồ Sừng (xã Tây Sơn).

Không gian trước Tượng đài Hoàng đế Quang Trung liên tục vang lên những tràng pháo tay, khi các võ sư quốc tế thực hiện những bài quyền uyển chuyển, những bài biểu diễn đối luyện, binh khí, kết hợp tinh thần thượng võ với nét đẹp văn hóa truyền thống. Sự đa dạng về phong cách biểu diễn cho thấy sức lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chương trình giao lưu võ thuật tại Bảo tàng Quang Trung thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ. Ảnh: Đoan Ngọc

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Huỳnh Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Việc tổ chức chương trình giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung không chỉ tạo cơ hội để các đoàn võ thuật gặp gỡ, trao đổi kỹ thuật mà còn giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về quê hương của phong trào nông dân Tây Sơn và cái nôi của võ cổ truyền Bình Định. Đây là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và di sản văn hóa đến với bạn bè năm châu”.

Các đoàn võ thuật quốc tế biểu diễn giao lưu tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Đoan Ngọc

Lần đầu biểu diễn tại Bảo tàng Quang Trung, võ sư Arthurduc Barbey - đoàn Sơn Long Quyền Thuật (Pháp) - chia sẻ: “Được biểu diễn ngay trên vùng đất gắn với người anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ mang lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Không gian lịch sử giúp các màn biểu diễn có ý nghĩa hơn, đồng thời tạo cơ hội để những người yêu võ trên thế giới hiểu sâu hơn về cội nguồn của võ cổ truyền Việt Nam”.

3. Tại Di tích An Khê Trường (phường An Khê, thuộc Quần thể di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo), chương trình do UBND phường An Khê phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Tham gia chương trình có hơn 300 võ sinh, võ sư đến từ các võ đường, câu lạc bộ võ thuật của Gia Lai, các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.

Màn trình diễn đẹp mắt của các võ sinh môn phái Sơn Long Quyền Thuật (Thụy Sỹ). Ảnh: N.C

Các đơn vị tham gia biểu diễn gồm: CLB Thành Hạnh, Võ đường Minh Thế, môn phái Văn Lang Võ Đạo (Maroc), Võ đường Phan Hòa, CLB Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Bắc), võ Đường Lê Xuân Cảnh, môn phái Sơn Long Quyền Thuật (Thụy Sỹ), môn phái Bình Thái đạo - Trịnh Ngọc Thanh, CLB Vũ Minh - Phật Quang Quyền. Phường An Khê có 2 đơn vị tham gia là CLB võ cổ truyền Hà Nhật Linh, CLB võ cổ truyền Trần Cúc.

Các võ sinh nhí đến từ võ đường Lê Xuân Cảnh (phường An Nhơn Đông). Ảnh: N.C

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Di tích An Khê Trường có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là địa danh lịch sử mà còn là cái nôi hun đúc tinh thần thượng võ của dân tộc. Cách đây hơn 2 thế kỷ, vùng đất này là căn cứ địa quan trọng, nơi Tây Sơn tam kiệt chiêu hiền đãi sĩ, rèn luyện võ nghệ, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.

Hoạt động diễn ra trên vùng đất giàu truyền thống, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, giúp đưa võ cổ truyền Bình Định đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp giới thiệu với bạn bè các nơi về những giá trị lịch sử, văn hóa, võ học đặc sắc của vùng đất Gia Lai; góp phần kết nối văn hóa, thể thao và du lịch cũng như quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè trong và ngoài nước.

Phần biểu diễn giàu cảm xúc của các võ sinh võ đường Lê Xuân Cảnh. Ảnh: N.C

Các tiết mục biểu diễn đã diễn ra trong không khí sôi nổi với nhiều nội dung cuốn hút, nổi bật như tiết mục Âm vang Tây Sơn, với sự kết hợp giữa đặc trưng võ cổ truyền Bình Định và võ nhạc hiện đại. Các màn trình diễn đồng đều, đẹp mắt và giàu tính kỹ thuật không chỉ mang đến nhiều cảm xúc, sự thích thú cho khán giả mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với các võ sinh tham gia.

Chị Laura Gerber - võ sinh môn phái Sơn Long Quyền Thuật (Thụy Sỹ) - bày tỏ: “Tôi đã quan sát, học hỏi nhiều kỹ thuật, động tác từ các màn thể hiện của các võ sinh, thành viên các CLB ở Việt Nam, nhất là các môn phái ở Gia Lai. Tôi đã lưu giữ lại nhiều hình ảnh để tự trau dồi, tập luyện, nâng cao trình độ bản thân. Tôi cũng có thêm nhiều hiểu biết, trải nghiệm quý báu qua buổi giao lưu lần này”.