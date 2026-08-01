(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 31-7, Đoàn xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) bế mạc Giải bóng đá U13 thiếu nhi xã Ia Le lần thứ I - hè năm 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 27 đến 31-7, quy tụ 8 đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn xã với gần 100 vận động viên tham gia. Trong suốt thời gian thi đấu, các đội đã cống hiến 16 trận cầu hấp dẫn với tổng cộng 92 bàn thắng.

Trận đấu chung kết giữa đội bóng thôn Phú Hà và thôn Phú Hoà. Ảnh: Lạc Hà

Nhiều trận đấu diễn ra kịch tính, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, thi đấu cao thượng và mang đến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cúp, cờ, huy chương và phần thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Đội bóng thôn Phú Hà xuất sắc giành chức vô địch.

Giải bóng đá U13 thiếu nhi xã Ia Le lần thứ I thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

﻿Thực hiện: Lạc Hà



Thông qua giải đấu, Đoàn xã Ia Le mong muốn tạo thêm nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, góp phần hạn chế tai nạn, tệ nạn và khuyến khích các em rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng sống.