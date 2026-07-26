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Xác định 2 cặp bán kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Chiều 25-7, 2 cặp bán kết Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026 đã được xác định sau 2 trận tứ kết cuối cùng.

Ở cuộc đối đầu trên sân Pleiku giữa U17 Hà Nội và U17 PVF-CAND, đội bóng trẻ Thủ đô đã thể hiện sự vượt trội.

Họ cầm bóng chủ động tấn công và đẩy đối thủ vào thế chống đỡ. U17 PVF-CAND đánh rơi hoàn toàn thế trận vào chân đối phương.

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U17 Hà Nội (giữa) đã chơi vượt trội so với U17 PVF-CAND. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy vậy, U17 Hà Nội cũng chỉ có được 1 bàn thắng duy nhất sau cú đánh đầu của Minh Đức từ đường chuyền của Nguyên Lực ở phút 59. Bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng 1 bàn thắng là đủ giúp đội bóng trẻ của bầu Hiển ghi danh vào vòng bán kết.

Đối thủ của U17 Hà Nội là U17 PVF khi đội bóng này có màn lội ngược dòng khó tin trước U17 Sông Lam Nghệ An. Phút 76, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong thế trận giằng co.

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U17 Hà Nội (trái) đã lọt vào bán kết gặp U17 PVF. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy vậy, U17 Sông Lam Nghệ An đã không bảo toàn được tỷ số khi ở những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, họ để U17 PVF gỡ hòa 1-1. Trên chấm penalty, U17 PVF bản lĩnh hơn để vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2.

Với những kết quả trên, 2 trận bán kết đã được xác định khi U17 SHB Đà Nẵng gặp U17 Huế lúc 14 giờ, còn U17 Hà Nội gặp U17 PVF lúc 16 giờ 30 phút cùng trên sân Pleiku vào chiều 27-7.

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