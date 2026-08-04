ASEAN Cup 2026: 'Chìa khóa' giúp tuyển Việt Nam quật ngã Indonesia

Trên sân Pakansari, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác khi chủ động pressing tầm cao, nhập cuộc đầy tốc độ và tạo sức ép liên tục lên đội chủ nhà.

Từ nỗi thất vọng sau trận hòa Singapore trên sân Mỹ Đình đến chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay tại "chảo lửa" Pakansari của Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên màn lột xác ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã tiết lộ yếu tố mang tính quyết định giúp đội tuyển giành thắng lợi.

Với đấu pháp hợp lý và tinh thần thi đấu quyết liệt, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0. (Ảnh: Minh Hưởng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Bogor, chỉ ít ngày trước, đội tuyển Việt Nam vẫn chịu nhiều hoài nghi sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore.

Tuy nhiên, trên sân Pakansari tối 3/8, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác khi chủ động pressing tầm cao, nhập cuộc đầy tốc độ và tạo sức ép liên tục lên đội chủ nhà.

Hai bàn thắng trong 15 phút đầu giúp tuyển Việt Nam nhanh chóng chiếm lợi thế trước khi Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 trong hiệp hai, mang về 3 điểm quan trọng ngay trên sân của đối thủ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé vào bán kết.

Bước vào phòng họp báo sau trận, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả trận đấu, đồng thời khẳng định: "với 3 điểm này, tình hình của chúng tôi đã trở nên rất tươi sáng."

Điều đáng chú ý, theo chiến lược gia người Hàn Quốc, sự khác biệt không nằm ở việc chuẩn bị một đấu pháp hoàn toàn mới cho Indonesia, mà đến từ cách vận hành đội hình và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Huấn luyện viên người Hàn Quốc nhấn mạnh chính việc mạnh dạn trao cơ hội cho những nhân tố phù hợp với yêu cầu chiến thuật đã mang đến nguồn năng lượng mới, giúp tuyển Việt Nam tạo ra sự khác biệt cả trong cách tổ chức lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội.

Trong khi phòng họp báo của đội tuyển Việt Nam tràn ngập niềm vui, bầu không khí bên phía Indonesia lại hoàn toàn trái ngược.

Huấn luyện viên John Herdman thừa nhận ông không lường trước được sự thay đổi mạnh mẽ của tuyển Việt Nam sau trận hòa Singapore.

Theo chiến lược gia người Canada, hai bàn thua chỉ trong 15 phút đầu đã khiến mọi toan tính của Indonesia sụp đổ.

Ông cho biết: "Tôi không nghĩ Việt Nam thay đổi nhanh đến vậy sau trận hòa Singapore. Chúng tôi để thủng lưới hai bàn quá dễ dàng chỉ trong 15 phút đầu và điều đó khiến đội không thể đá theo các kế hoạch ban đầu."

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận Indonesia đã có một trận đấu dưới sức ở mọi khía cạnh: "Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Đây là một trận đấu khó khăn với Indonesia và chúng tôi đã chơi không tốt, trong khi họ chơi quá hay. Việt Nam đã cải thiện rất nhiều sau trận hòa Singapore."

Không né tránh trách nhiệm, huấn luyện viên Herdman gửi lời xin lỗi tới hàng chục nghìn cổ động viên Indonesia có mặt trên sân Pakansari: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên đã cổ vũ chúng tôi đến phút cuối. Tôi là người chịu trách nhiệm khi đội chơi không tốt. Chúng tôi sẽ phải cải thiện cả về chiến thuật lẫn tinh thần."

Chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở lượt đấu cuối, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ trở về sân nhà tiếp đón Campuchia với mục tiêu khép lại vòng bảng bằng ngôi đầu, trong khi Indonesia buộc phải đánh bại Singapore nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo Minh Hưởng - Minh Thái (TTXVN/Vietnam+)