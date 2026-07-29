Gợi mở hướng đi mới, nâng tầm bóng đá phong trào

(GLO)- Sau nhiều năm phát triển mạnh về số lượng sân bãi và người chơi, bóng đá phong trào tại Gia Lai đang đứng trước thời điểm cần một bước chuyển mới về chất lượng.

Không chỉ dừng lại ở những giải đấu mang tính giao lưu, các sân chơi cần được tổ chức bài bản hơn, cập nhật xu hướng mới và tạo ra nguồn cầu thủ kế cận.

Tâm huyết từ người trong cuộc

Từ hàng chục năm qua, cái tên Đào Duy Vương đã trở nên quen thuộc trong giới bóng đá “phủi”. Sinh năm 1988 tại Phù Mỹ, cầu thủ có biệt danh “Sáu Còi” từng theo học tại Trường ĐH TDTT TP Hồ Chí Minh.

Trong quãng thời gian này, anh thi đấu futsal chuyên nghiệp trong màu áo các CLB Tân Hiệp Hưng, Sanna Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Vietfootball, Luxury Hạ Long. Trong đó, anh cùng đội bóng xứ Trầm Hương giành chức vô địch Giải futsal vô địch quốc gia năm 2015.

Sau khi chia tay futsal chuyên nghiệp, Vương chuyển sang sân chơi bóng đá phong trào. Anh có tới 8 năm liên tục góp mặt tại SPL - giải bóng đá phong trào danh giá nhất TP Hồ Chí Minh, trong đó 3 lần giành chức vô địch.

Cùng với đó là tấm HCĐ ở Cúp bóng đá 7 người quốc gia mùa đầu tiên năm 2021 - một giải đấu thuộc hệ thống bóng đá phong trào quy mô lớn tại Việt Nam do VietFootball tổ chức; á quân Giải vô địch bóng đá 7 người quốc gia mùa 2 (năm 2020)…

“Sáu Còi” còn tham gia tổ chức, huấn luyện và xây dựng nhiều đội bóng ở các giải đấu lớn nhỏ. Chính những trải nghiệm ấy giúp anh tích lũy nhiều kinh nghiệm về mô hình phát triển bóng đá phong trào hiện đại.

Những ngày tháng 7 này, lịch làm việc của Duy Vương gần như kín mít. Anh vừa đảm nhận vai trò HLV đội bóng CA tỉnh Gia Lai chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá lực lượng CAND toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 27-7 đến 4-8; vừa huấn luyện, thi đấu cho đội Tài Ngân - Quy Nhơn tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026.

Giải bóng đá 6v6 Quy Nhơn mở rộng cúp Pháo lần thứ I có sự góp mặt của nhiều cầu thủ “phủi” chất lượng. Ảnh: H.Q

Đặc biệt, anh vừa tổ chức thành công Giải bóng đá 6v6 Quy Nhơn mở rộng cúp Pháo lần thứ I (diễn ra từ ngày 17 đến 19-7 tại sân bóng đá Bộ CHQS tỉnh).

Đào Duy Vương chia sẻ: “Thông qua giải đấu, tôi muốn giới thiệu tới giới bóng đá phong trào Gia Lai một mô hình đang phát triển rất mạnh tại nhiều địa phương trong nước cũng như một số quốc gia châu Á. Ở đó, luật thi đấu được thiết kế theo hướng phù hợp hơn với bóng đá phong trào, giúp trận đấu diễn ra liên tục, tăng tính tấn công, hạn chế va chạm và giảm đáng kể các tình huống tranh cãi”.

Để tăng sức hút, anh mời gần như toàn bộ lực lượng của Hiếu Hoa Quahaco - một trong những đội bóng phủi mạnh nhất Đà Nẵng - về tham dự. Đáng chú ý, đội hình này có một số gương mặt quê Gia Lai như Nguyễn Thanh Tuấn (Tuấn “Bin”, con trai cựu thủ môn Nguyễn Văn Cường), Tài “Di Maria”...

Qua đó, người hâm mộ địa phương có dịp chứng kiến những cầu thủ từng trưởng thành từ quê nhà nhưng đang thi đấu ở môi trường bóng đá phong trào đỉnh cao.

Cần thay đổi tư duy để hội nhập

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, bóng đá phong trào Gia Lai đã có bước phát triển đáng kể, khi hệ thống sân cỏ nhân tạo được đầu tư rộng khắp cùng nhiều giải đấu được tổ chức thường xuyên.

Nhờ đó, nhiều cầu thủ của tỉnh đã trở thành những cái tên có tiếng tại các sân phủi ở TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng... Ở đó, họ có thể sống được với đam mê nhờ lương tháng từ các ông “bầu”. Nếu không gắn bó thường xuyên với một đội nhất định, cầu thủ cũng được trả phí theo từng trận, tùy khả năng và tính chất quan trọng.

Tuy nhiên, khoảng cách về tư duy tổ chức vẫn còn tồn tại. Đến nay, một số địa phương trong tỉnh vẫn áp dụng luật việt vị ở sân 7 người, trong khi Luật bóng đá 7 người do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành từ năm 2023 đã bỏ quy định này.

Việc chậm cập nhật khiến nhiều đội bóng trong tỉnh gặp bất lợi khi tham dự các giải khu vực hoặc toàn quốc vì không có nhiều thời gian thích nghi với luật thi đấu mới.

Ở khu vực Quy Nhơn, SOLA là một trong những sân bóng hiếm hoi áp dụng luật không việt vị đối với các đội bóng phong trào.

Anh Lê Thanh Phương - cựu cầu thủ Đội bóng đá Bình Định, chủ sân SOLA, cho biết: “Cách đây vài năm, tôi đã đề nghị các đội bắt nhịp với xu thế chung trên sân 7 người và duy trì đến nay. Có một nghịch lý là nhiều đội bóng khi gần đến giải mới thuê sân tập theo thể thức mới, nhưng sau khi quay về thì lại vẫn tập theo kiểu cũ. Cái vòng luẩn quẩn này khiến các đội phong trào Gia Lai khó tiến sâu ở các giải đấu trong hệ thống cơ quan nhà nước lẫn sân chơi “phủi””.

Giải bóng đá 6v6 Quy Nhơn mở rộng cúp Pháo lần thứ I có sự góp mặt của nhiều cầu thủ “phủi” chất lượng. Ảnh: H.Q

Để góp phần lấp dần khoảng cách đó, Đào Duy Vương đã lên kế hoạch tổ chức Giải bóng đá 6v6 dành riêng cho lứa tuổi U23. Theo anh, đây là hướng đi cần thiết để tạo nguồn cầu thủ trẻ cho bóng đá phong trào.

“Nếu không giới hạn độ tuổi, một vài đội sẽ tập hợp hầu hết cầu thủ giỏi, tạo sự chênh lệch lớn về chất lượng, khiến những đội khác rất khó cạnh tranh. Điều đó làm giảm ý nghĩa phát triển phong trào. Với giải U23, mỗi đội chỉ được tăng cường tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Khi đó, lực lượng sẽ được phân bổ đồng đều hơn, nhiều cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, các trận đấu cũng hấp dẫn hơn”, Duy Vương chia sẻ.

Anh cũng đang vận động các đội tham gia giải dành cho cầu thủ từ 35 tuổi trở lên đá sân 7 không áp dụng luật việt vị, dự kiến khởi tranh đầu tháng 8-2026.

Có thể thấy bóng đá phong trào Gia Lai đang cần nhiều hơn những người tổ chức am hiểu chuyên môn, dám đưa các mô hình mới về địa phương.

Khi hệ thống giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, luật thi đấu được cập nhật đồng bộ và lớp cầu thủ trẻ được tạo điều kiện phát triển, bóng đá “phủi” Gia Lai sẽ không chỉ là sân chơi cuối tuần mà hoàn toàn có thể trở thành nguồn cung nhân lực chất lượng cho các giải đấu khu vực và toàn quốc; đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng bóng đá văn minh, hấp dẫn và phát triển bền vững.