Kết quả, lịch bóng đá hôm nay 10/8/2026: Leagues Cup tiếp tục sôi động

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/8/2026 đáng chú ý với chiến thắng của Man City, trong khi Arsenal, Liverpool thất bại và Leagues Cup tiếp tục sôi động.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/8/2026 thu hút sự chú ý với dư âm loạt giao hữu của Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, trong khi buổi sáng tiếp tục sôi động với các trận đấu tại Leagues Cup. Rạng sáng 11/8, Plymouth Argyle và Exeter City khép lại vòng một Cúp Liên đoàn Anh.

Hình minh họa (AI)

Các mốc giờ trong bài tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý đêm 9/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Giao hữu CLB Man City - Atletico Madrid 3-1 Emirates Cup Arsenal - Borussia Dortmund 2-3 Giao hữu CLB Liverpool - Monaco 2-3 Giao hữu CLB Johor Darul Ta'zim - Chelsea 3-3 Cúp Liên đoàn Anh Mansfield Town - Sheffield United 0-3

Loạt trận ngày 9/8 mang đến những kết quả trái chiều cho các đội bóng Anh. Man City khép lại chuyến du đấu châu Á bằng chiến thắng thuyết phục, trong khi Arsenal và Liverpool cùng nhận thất bại 2-3. Chelsea trải qua trận hòa nhiều bàn thắng trên đất Malaysia.

Man City ngược dòng thắng Atletico Madrid

Man City đánh bại Atletico Madrid 3-1 tại Seoul World Cup Stadium dù bị đối phương dẫn trước trong hiệp một.

Jorge Dominguez giúp Atletico mở tỷ số ở phút 43. Tuy nhiên, Man City tăng tốc sau giờ nghỉ và chỉ trong vòng hai phút, Omar Marmoush ghi liên tiếp hai bàn ở phút 57 và 59. Rayan Ait-Nouri ấn định chiến thắng 3-1 vào cuối trận.

Điểm tích cực của Man City không chỉ nằm ở tỷ số. Đội bóng kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, trong khi khả năng xuyên phá từ hai biên tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Antoine Semenyo góp dấu giày vào cả hai bàn của Marmoush và trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận.

Chiến thắng cũng giúp Man City kết thúc giai đoạn giao hữu với tâm lý tốt trước trận Community Shield gặp Arsenal ngày 16/8.

Arsenal thua Dortmund, hàng thủ còn nhiều việc phải làm

Arsenal tiếp tục có một trận đấu khó khăn khi để Borussia Dortmund thắng 3-2 tại Emirates Cup. Trước đó, “Pháo thủ” đã thua Real Betis 1-3 trong trận giao hữu ngày 5/8.

Một trận giao hữu không phải thước đo tuyệt đối cho sức mạnh của đội bóng, nhưng việc Arsenal liên tiếp để thủng lưới cho thấy khả năng kiểm soát khoảng trống và duy trì sự tập trung vẫn cần được cải thiện.

Thời gian chuẩn bị không còn nhiều bởi ngày 16/8, Arsenal sẽ gặp Man City trong trận Community Shield - cuộc đối đầu chính thức đầu tiên trước khi Premier League 2026/27 khởi tranh ngày 21/8.

Liverpool dẫn 2-0 rồi thua Monaco

Một trong những trận đấu đáng tiếc nhất với các đội bóng Anh là thất bại 2-3 của Liverpool trước Monaco ngay tại Anfield.

Alexander Isak và Florian Wirtz giúp Liverpool dẫn 2-0 chỉ sau khoảng nửa giờ. Tuy nhiên, Monaco rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, gỡ hòa trong hiệp hai rồi hoàn tất màn ngược dòng bằng bàn thắng của Paris Brunner ở phút 88.

Điểm sáng nằm ở khả năng tạo cơ hội của Liverpool trong khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên, việc đánh mất lợi thế hai bàn cho thấy đội bóng của HLV Andoni Iraola vẫn cần cải thiện khả năng quản lý thế trận, nhất là khi đối phương bắt đầu đẩy cao tốc độ.

Liverpool còn hai trận giao hữu với Como trước khi hoàn tất chương trình chuẩn bị mùa giải.

Chelsea hòa nhà vô địch Malaysia trong trận cầu 6 bàn

Chelsea hòa Johor Darul Ta'zim 3-3 trong trận đấu diễn ra chỉ khoảng 24 giờ sau chiến thắng trước AC Milan.

Liam Delap ghi hai bàn từ chấm phạt đền cho Chelsea. Đại diện Malaysia thi đấu đầy quyết tâm và thậm chí vượt lên 3-2 ở phút 86 nhờ Bergson, trước khi bàn phản lưới của Cristian Glauder giúp Chelsea gỡ hòa vào cuối trận.

HLV Xabi Alonso thay toàn bộ đội hình xuất phát so với trận gặp AC Milan. Vì thế, kết quả hòa không phải vấn đề quá lớn đối với Chelsea. Đây chủ yếu là cơ hội kiểm tra chiều sâu lực lượng và trao thời gian thi đấu cho những cầu thủ ít được sử dụng.

Chelsea sẽ trở lại Anh và có trận giao hữu cuối cùng gặp Real Sociedad tại Stamford Bridge ngày 15/8.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/8/2026

Leagues Cup: MLS tiếp tục đối đầu Liga MX

Buổi sáng 10/8 theo giờ Việt Nam là thời điểm đáng chú ý nhất của lịch bóng đá hôm nay với loạt trận Leagues Cup giữa các đại diện MLS và Liga MX.

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 6h30 Cruz Azul - New York City FC Leagues Cup 7h00 Nashville SC - Atletico San Luis Leagues Cup 8h00 Austin FC - Puebla Leagues Cup 9h15 Portland Timbers - Club America Leagues Cup

Leagues Cup 2026 diễn ra từ ngày 4/8 đến 6/9, quy tụ 36 CLB gồm 18 đội Liga MX và 18 đại diện MLS.

Cruz Azul - New York City FC: Trận đấu đáng xem nhất buổi sáng

Cruz Azul gặp New York City FC lúc 6h30 là một trong những cặp đấu nổi bật.

Cả hai cùng có khởi đầu thuận lợi tại Leagues Cup. Cruz Azul thắng Philadelphia Union 1-0, trong khi New York City FC đánh bại Santos Laguna 2-0. Vì vậy, đội thắng trận này sẽ tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out.

Cruz Azul có kinh nghiệm và chất lượng kỹ thuật của một đội bóng hàng đầu Mexico, nhưng New York City FC lại đang có lợi thế thi đấu tại Sports Illustrated Stadium. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bằng khả năng tận dụng cơ hội hơn là sự chênh lệch quá lớn về thế trận.

Nashville SC - Atletico San Luis: Không được phép mất điểm

Nashville SC tiếp Atletico San Luis lúc 7h00. Cả hai đều bước vào trận đấu trong tình trạng cần điểm sau khi thất bại ở lượt đầu.

Nashville để thua Club León 0-1, còn Atletico San Luis thất bại 2-4 trước Inter Miami. Đội thua trận sáng nay sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Nashville được chơi trên sân nhà và có khả năng chuyển trạng thái khá nhanh. Atletico San Luis lại thiên về chủ động cầm bóng. Sự khác biệt về cách tiếp cận có thể khiến trận đấu diễn ra cởi mở hơn nếu xuất hiện bàn thắng sớm.

Austin FC - Puebla: Chủ nhà hướng đến chiến thắng thứ hai

Austin FC tiếp Puebla lúc 8h00 tại Q2 Stadium.

Austin đã khởi đầu Leagues Cup bằng chiến thắng 2-0 trước Tijuana. Một chiến thắng nữa sẽ đưa đội bóng MLS đến rất gần vòng đấu loại trực tiếp.

Điểm mạnh của Austin nằm ở khả năng tạo sức ép ngay từ đầu và lợi thế sân nhà. Puebla vì vậy cần tránh để trận đấu bị cuốn theo tốc độ của đối phương trong khoảng 20-30 phút đầu tiên.

Portland Timbers - Club America: Cuộc đối đầu đáng chờ đợi

Trận muộn nhất buổi sáng diễn ra lúc 9h15, khi Portland Timbers tiếp Club America tại Providence Park.

Portland vừa thắng Puebla tới 5-2 ở trận mở màn và đang có tinh thần rất tốt. Club America là một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá Mexico, khiến đây trở thành một trong những trận đáng chú ý nhất vòng đấu Leagues Cup.

Portland có lợi thế sân nhà và khả năng tấn công đang đạt trạng thái tốt. Ngược lại, kinh nghiệm cùng chất lượng cá nhân của Club America có thể khiến trận đấu khó đi theo thế trận một chiều.

Rạng sáng 11/8: Plymouth Argyle - Exeter City

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 2h00 ngày 11/8 Plymouth Argyle - Exeter City Cúp Liên đoàn Anh

Plymouth Argyle tiếp Exeter City tại Home Park trong trận đấu cuối của loạt trận vòng một Cúp Liên đoàn Anh. Giờ thi đấu tại Anh là 20h00 ngày 10/8, tương ứng 2h00 sáng 11/8 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận derby vùng Devon nên tính cạnh tranh thường cao hơn một cuộc đối đầu cúp thông thường. Plymouth được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng thể thức loại trực tiếp một trận luôn tạo điều kiện cho bất ngờ.

Sheffield United đã giành vé đi tiếp sau chiến thắng 3-0 trước Mansfield Town ngày 9/8.

Bóng đá Việt Nam ngày 10/8: Chờ mùa giải mới và bán kết ASEAN Cup

Ngày 10/8 chưa có vòng đấu V.League mới. Theo kế hoạch vừa được VFF công bố, mùa bóng chuyên nghiệp quốc gia 2026/27 dự kiến bắt đầu bằng trận Siêu Cúp ngày 30/8, còn V.League 1 khởi tranh từ 4/9/2026.

Ở cấp đội tuyển, ASEAN Cup 2026 đang tạm nghỉ sau vòng bảng. Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở bán kết, với lượt đi trên sân Malaysia ngày 16/8 và lượt về ngày 19/8. Cặp bán kết còn lại là Singapore - Thái Lan vào các ngày 15 và 18/8.

Vì vậy, bóng đá ngày 10/8 không có quá nhiều “đại chiến” châu Âu nhưng vẫn đủ điểm nhấn. Buổi sáng là loạt trận Leagues Cup với Cruz Azul - New York City FC và Portland Timbers - Club America, còn dư âm lớn nhất đến từ chiến thắng của Man City cùng những thất bại đáng chú ý của Arsenal và Liverpool trước mùa giải mới.