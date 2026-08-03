Tottenham nhắm Gakpo và Savinho để nâng cấp hàng công

(GLO)- Tottenham chuẩn bị đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Cody Gakpo, nhưng Liverpool chưa có ý định bán và có thể yêu cầu một mức phí chuyển nhượng rất cao.

Tottenham Hotspur đang chuẩn bị tăng tốc trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Cody Gakpo, khi quá trình tiếp cận cầu thủ thuộc biên chế Liverpool được cho là sắp bước vào giai đoạn quan trọng.

Cody Gakpo - Nguồn: AFP qua Getty Images

Theo thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ và bài báo gốc dẫn lại, Gakpo là một trong những phương án Tottenham đang cân nhắc để nâng cấp hàng công. Đội bóng Bắc London đã có những liên hệ ban đầu với phía đại diện của tuyển thủ Hà Lan, nhưng chưa đạt thỏa thuận với Liverpool.

Cody Gakpo phù hợp với kế hoạch của Tottenham

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, Tottenham hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng nhằm bổ sung thêm tốc độ, khả năng sáng tạo và sự đa dạng cho tuyến trên. Nhà cầm quân người Italy được Spurs bổ nhiệm vào cuối tháng 3/2026 và đang xây dựng lại đội hình theo triết lý kiểm soát bóng, tấn công chủ động.

Gakpo được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí. Cầu thủ 27 tuổi có thể đá tiền đạo cánh trái, chơi gần trung phong hoặc di chuyển vào trung lộ để trực tiếp tham gia ghi bàn.

Khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu tại Premier League khiến tuyển thủ Hà Lan trở thành phương án đáng chú ý đối với Tottenham. Một số nguồn tin tại Anh cũng cho biết Spurs đã thăm dò khả năng chiêu mộ Gakpo trong kế hoạch tăng cường hàng công mùa hè 2026.

Tuy nhiên, Liverpool hiện không chủ động bán Gakpo. Tiền đạo này vẫn được đánh giá là nhân tố quan trọng trong đội hình và đã ký hợp đồng dài hạn mới với đội chủ sân Anfield vào tháng 8/2025. Vì vậy, Tottenham có thể phải đưa ra một đề nghị tài chính đủ lớn mới có cơ hội khiến Liverpool thay đổi lập trường.

Savinho vẫn là mục tiêu ưu tiên

Song song với Gakpo, Tottenham tiếp tục theo đuổi Savinho của Manchester City. Cầu thủ người Brazil được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của Spurs nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng thi đấu linh hoạt ở hai cánh.

Các thông tin trên truyền thông Anh cho biết Tottenham đang nghiên cứu một thương vụ có tổng giá trị khoảng 60 triệu bảng. Savinho cũng được cho là cởi mở với khả năng chuyển đến Bắc London để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Việc quan tâm Gakpo không đồng nghĩa Tottenham đã từ bỏ Savinho. Hai cầu thủ có thể được xem là những phương án bổ sung hoặc hỗ trợ lẫn nhau trong kế hoạch nâng cấp hàng công của HLV De Zerbi.

Gakpo nổi bật ở khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn, trong khi Savinho có ưu thế về tốc độ, rê bóng và tạo cơ hội từ biên. Việc Spurs ưu tiên cầu thủ nào có thể phụ thuộc vào mức phí chuyển nhượng, điều kiện đàm phán và thái độ của câu lạc bộ chủ quản.

Liverpool nắm quyền quyết định

Những cuộc trao đổi liên quan đến Gakpo được dự báo sẽ trở nên rõ ràng hơn trong thời gian tới. Dù Tottenham thể hiện sự quan tâm nghiêm túc, quyền quyết định vẫn nằm trong tay Liverpool.

Đội chủ sân Anfield không chịu áp lực phải bán cầu thủ do Gakpo còn hợp đồng dài hạn. Nếu không nhận được đề nghị đáp ứng yêu cầu tài chính, Liverpool hoàn toàn có thể giữ tuyển thủ Hà Lan cho mùa giải mới.

Ở thời điểm hiện tại, đây mới là quá trình tiếp cận và thăm dò, chưa phải một thương vụ đã đạt thỏa thuận. Tottenham sẽ phải cân nhắc giữa việc đáp ứng mức giá cao dành cho Gakpo hoặc tập trung nguồn lực để hoàn tất thương vụ Savinho.