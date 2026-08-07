Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/8: Việt Nam quyết vé bán kết

(GLO)- Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/8/2026 đáng chú ý với trận Việt Nam - Campuchia lúc 20h00, quyết định ngôi đầu bảng A và vé vào bán kết ASEAN Cup.

Ngày 7/8/2026, sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam tập trung vào lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam tiếp Campuchia tại Mỹ Đình, trong khi Singapore và Indonesia bước vào trận đấu có ý nghĩa như một vòng “knock-out” sớm.

Hình minh họa (AI)

Thông tin được cập nhật lúc 6h30 ngày 7/8/2026, theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đêm 6/8 và rạng sáng 7/8

Các vòng loại cúp châu Âu và vòng đầu tiên của Cúp Liên đoàn Anh đã mang đến một số kết quả đáng chú ý.

Giải đấu Trận đấu Kết quả Cúp Liên đoàn Anh Bristol City - Walsall 0-1 Vòng loại Europa League Jagiellonia Bialystok - Rangers 2-1 Vòng loại Conference League Bohemians - Midtjylland 0-2 Vòng loại Conference League HJK Helsinki - Motherwell 1-1

Walsall tạo nên bất ngờ khi loại Bristol City ngay trên sân khách. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn không kiểm soát trận đấu quá nhiều nhưng phòng ngự chặt chẽ, tận dụng tốt thời cơ và bảo vệ được cách biệt mong manh.

Tại vòng loại Europa League, Rangers tiếp tục bộc lộ những vấn đề ở hàng phòng ngự khi để Jagiellonia Bialystok đánh bại 2-1. Kết quả này khiến đại diện Scotland phải đối mặt với áp lực lớn hơn ở trận lượt về. Trong khi đó, Midtjylland giành chiến thắng 2-0 trước Bohemians và tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 7/8/2026

Leagues Cup

Giờ Trận đấu 6h30 New York City FC - Santos Laguna 7h00 Cruz Azul - Philadelphia Union 7h30 Chicago Fire - Necaxa 8h00 Austin FC - Tijuana 9h00 Club América - San Diego FC 9h30 Portland Timbers - Puebla

Loạt trận buổi sáng tiếp tục là cuộc đối đầu giữa các câu lạc bộ MLS và Liga MX. Trong đó, Club América gặp San Diego FC là trận đấu đáng chú ý nhất. Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cúp của Club América sẽ được đặt cạnh sức trẻ, tốc độ và lối chơi giàu năng lượng của đại diện MLS.

Giao hữu câu lạc bộ

Giờ Trận đấu Địa điểm 19h00 Bayern Munich - Aston Villa Hong Kong

Bayern Munich và Aston Villa mang đến trận giao hữu đáng xem nhất trong ngày. Với tính chất chuẩn bị mùa giải, hai đội nhiều khả năng sẽ sử dụng nhiều đội hình khác nhau, thử nghiệm nhân sự và điều chỉnh cách tổ chức phòng ngự.

Kết quả chưa phải mục tiêu quan trọng nhất, nhưng màn so tài này vẫn đủ sức hấp dẫn nhờ chất lượng cầu thủ của hai bên. Aston Villa có cơ hội kiểm tra khả năng chống pressing và chuyển trạng thái trước một Bayern thường xuyên đẩy đội hình lên cao.

ASEAN Cup 2026

Giờ Trận đấu Địa điểm 20h00 Việt Nam - Campuchia Sân Mỹ Đình, Hà Nội 20h00 Singapore - Indonesia Sân Jalan Besar, Singapore

FPT Play phát sóng các trận đấu của ASEAN Cup 2026. Trận Việt Nam gặp Campuchia dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Nhận định Việt Nam - Campuchia: Không chỉ cần một trận hòa

Đội tuyển Việt Nam bước vào lượt cuối với 7 điểm, đứng đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cần hòa Campuchia là chắc chắn có mặt tại bán kết.

Tuy nhiên, mục tiêu hợp lý của đội tuyển Việt Nam vẫn phải là một chiến thắng. Ba điểm không chỉ giúp đội chủ nhà giữ ngôi đầu bảng mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước vòng đấu loại trực tiếp.

Sau trận hòa 0-0 trước Singapore, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục hơn khi thắng Indonesia 3-0 ngay trên sân khách. Hàng phòng ngự vẫn chưa để thủng lưới sau ba trận, còn hàng công đã ghi tổng cộng 10 bàn.

Campuchia không còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp, nhưng đội khách vẫn có thể gây khó khăn bằng cách tập trung đông quân số bên phần sân nhà. Bài toán của Việt Nam là duy trì tốc độ luân chuyển bóng, kéo giãn khối phòng ngự đối phương và tránh nóng vội khi bàn thắng chưa đến sớm.

Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, đội tuyển Việt Nam có đủ khả năng kiểm soát trận đấu và giành chiến thắng. Điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là ba điểm mà còn là khả năng tận dụng cơ hội, một yếu tố đặc biệt quan trọng khi bước vào bán kết.

Dự đoán: Việt Nam thắng Campuchia 2-0.

Singapore - Indonesia: Trận đấu không còn đường lùi

Trong khi Việt Nam có quyền tự quyết khá rõ ràng, cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia căng thẳng hơn nhiều.

Singapore đang có 7 điểm và chỉ cần hòa là chắc chắn đứng trong nhóm hai đội dẫn đầu. Indonesia có 6 điểm, vì vậy chiến thắng là con đường an toàn nhất để đội bóng xứ vạn đảo giành vé bán kết.

Thế trận tại Jalan Besar nhiều khả năng diễn ra thận trọng trong những phút đầu. Singapore không nhất thiết phải đẩy cao đội hình, trong khi Indonesia phải cân bằng giữa nhu cầu tấn công và nguy cơ bị phản công trên mặt sân nhân tạo.

Indonesia có lợi thế về tốc độ và khả năng tạo đột biến cá nhân. Tuy nhiên, Singapore đã cho thấy sự kỷ luật khi cầm hòa Việt Nam tại Mỹ Đình. Nếu giữ được cấu trúc phòng ngự và không để thủng lưới sớm, đội chủ nhà sẽ có cơ hội lớn hoàn thành mục tiêu.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Indonesia với 30 chiến thắng sau 59 lần gặp Singapore, nhưng tương quan trong một trận đấu quyết định thường không chỉ phụ thuộc vào những con số quá khứ.

Dự đoán: Singapore hòa Indonesia 1-1.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026

Bảng A trước lượt trận ngày 7/8

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 -2 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 -15 0

Việt Nam đang nắm lợi thế lớn nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại rất cao. Nếu đánh bại Campuchia, đội tuyển Việt Nam chắc chắn giữ ngôi đầu mà không cần quan tâm đến kết quả trận Singapore - Indonesia.

Singapore cũng có quyền tự quyết nhưng sẽ bị loại nếu thua Indonesia, trong trường hợp Việt Nam không xảy ra kịch bản thất bại với cách biệt lớn trước Campuchia.

Bảng B trước lượt trận ngày 8/8

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 2 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 5 Lào 4 0 0 4 -17 0

Thái Lan đang dẫn đầu với thành tích toàn thắng. Myanmar và Malaysia cùng có 6 điểm nên lượt trận cuối vẫn còn nhiều khả năng đảo chiều. Philippines chưa hoàn toàn hết hy vọng về mặt lý thuyết nhưng phải thắng Malaysia, đồng thời chờ các điều kiện khác có lợi.

Các bảng xếp hạng trên được tổng hợp từ kết quả chính thức của những trận đã đấu tại ASEAN Cup 2026.

Lịch thi đấu tiếp theo của ASEAN Cup 2026

Lượt cuối vòng bảng

Ngày Giờ Trận đấu 7/8/2026 20h00 Việt Nam - Campuchia 7/8/2026 20h00 Singapore - Indonesia 8/8/2026 20h00 Thái Lan - Myanmar 8/8/2026 20h00 Malaysia - Philippines

Vòng bán kết

Ngày Lượt đấu 15/8/2026 Bán kết lượt đi 16/8/2026 Bán kết lượt đi 18/8/2026 Bán kết lượt về 19/8/2026 Bán kết lượt về

Chung kết

Ngày Lượt đấu 22/8/2026 Chung kết lượt đi 26/8/2026 Chung kết lượt về

Danh tính các cặp bán kết sẽ được xác định sau khi hai bảng hoàn thành lượt trận cuối. Theo thể thức, đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, còn đội nhất bảng B đối đầu đội nhì bảng A.

Lịch thi đấu rạng sáng 8/8

Người hâm mộ bóng đá Anh có thể tiếp tục theo dõi vòng đầu tiên Cúp Liên đoàn.

Giờ Trận đấu 1h45 Wolverhampton - Port Vale 1h45 Wycombe Wanderers - Stevenage 2h00 Middlesbrough - Wrexham

Middlesbrough gặp Wrexham là trận đấu được chú ý hơn cả. Wrexham tiếp tục hành trình đầy tham vọng sau những mùa giải thăng hạng liên tiếp, trong khi Middlesbrough có lợi thế sân nhà và kinh nghiệm thi đấu tại Championship.

Ngày bóng đá 7/8 vì vậy có hai khung giờ đáng chú ý nhất với độc giả Việt Nam: trận giao hữu Bayern Munich - Aston Villa lúc 19h00 và loạt trận quyết định bảng A ASEAN Cup lúc 20h00. Trong đó, cuộc đối đầu Việt Nam - Campuchia vẫn là tâm điểm, khi đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng và bước vào bán kết với thành tích bất bại.