Sydney FC vs Tottenham: Link xem trực tiếp, đội hình và dự đoán

(GLO)- Sydney FC gặp Tottenham lúc 16h45 ngày 29/7 tại Allianz Stadium. Cập nhật kênh trực tiếp, lực lượng, phong độ, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số.

Sydney FC tiếp đón Tottenham trong khuôn khổ Sydney Super Cup 2026. Đại diện Australia vừa thắng đậm tại Australia Cup, nhưng Tottenham vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, khả năng kiểm soát bóng và chiều sâu nhân sự.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Sydney FC vs Tottenham

Nội dung Thông tin Trận đấu Sydney FC vs Tottenham Giải đấu Sydney Super Cup 2026 Tính chất Giao hữu tiền mùa giải Thời gian 16h45 ngày 29/7/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 19h45 ngày 29/7/2026 Địa điểm Allianz Stadium Thành phố Sydney, Australia

Giờ bóng lăn 19h45 theo giờ miền đông Australia được ban tổ chức Sydney Super Cup, Tottenham và đơn vị bán vé chính thức cùng niêm yết, tương đương 16h45 tại Việt Nam.

Link xem trực tiếp Sydney FC vs Tottenham

Trận đấu được phát trực tiếp trên SPURSPLAY, nền tảng video chính thức của Tottenham. Người xem cần đăng nhập và sử dụng gói thuê bao phù hợp; khả năng truy cập có thể thay đổi tùy lãnh thổ.

Link xem chính thức: Xem Sydney FC vs Tottenham trên SPURSPLAY

Tại Australia, trận đấu được phát trên Paramount+. Hiện chưa có thông báo về một kênh truyền hình miễn phí tại Việt Nam sở hữu quyền phát sóng trận này. Tottenham xác nhận toàn bộ ba trận trong chuyến du đấu New Zealand và Australia đều có trên SPURSPLAY.

Nhận định Sydney FC vs Tottenham

Sydney FC không chỉ đến để làm nền

Khoảng cách trình độ giữa A-League và Premier League là khá rõ, nhưng Sydney FC bước vào trận đấu với trạng thái tốt. Trong lần ra sân gần nhất, họ thắng Bayswater City 5-1 tại vòng 32 đội Australia Cup.

Tiago Quintal lập hat-trick, Mathias Macallister và Zac de Jesus ghi hai bàn còn lại. Akol Akon đóng góp ba đường kiến tạo, cho thấy nhóm cầu thủ trẻ của Sydney FC đang có sự tự tin và khả năng phối hợp đáng chú ý.

Sydney FC nhiều khả năng không phòng ngự thụ động trong toàn bộ trận đấu. HLV Patrick Kisnorbo muốn các học trò sử dụng cuộc đối đầu với Tottenham như một bài kiểm tra về tốc độ xử lý, khả năng thoát pressing và tính tổ chức trước đối thủ ở đẳng cấp cao hơn.

Điểm tựa của đội chủ nhà nằm ở hai biên. Tiago Quintal có thể nhận bóng bên trái rồi đi vào trung lộ, trong khi Akol Akon hoạt động linh hoạt và sẵn sàng tấn công khoảng trống sau lưng hậu vệ đối phương.

Khi Tottenham dâng cao, Sydney FC có thể tìm kiếm cơ hội bằng những đường chuyền sớm cho Macallister hoặc đưa bóng nhanh ra cánh. Tuy nhiên, đội chủ nhà phải vượt qua lớp pressing đầu tiên nếu muốn tạo được những pha phản công có chất lượng.

Tottenham dần hình thành cách chơi của De Zerbi

Tottenham đã thắng cả hai trận giao hữu đầu mùa, lần lượt vượt qua MK Dons 1-0 và Auckland FC 2-0. Spurs ghi ba bàn, chưa để thủng lưới và bắt đầu thể hiện một số nguyên tắc trong lối chơi kiểm soát của HLV Roberto De Zerbi.

Trước Auckland FC, Tottenham sử dụng đội hình trẻ trong phần lớn thời gian rồi tung nhiều cầu thủ kinh nghiệm vào sân. Dane Scarlett và Richarlison ghi bàn, trong khi Luca Williams-Barnett tiếp tục gây ấn tượng bằng khả năng xử lý giữa các tuyến.

Gặp Sydney FC, Spurs có thể đưa thêm một số cầu thủ giàu kinh nghiệm vào đội hình xuất phát. Andy Robertson và Jan Paul van Hecke đang chờ cơ hội có những phút thi đấu đầu tiên trong chuyến du đấu, còn Richarlison, Conor Gallagher, Archie Gray và Mathys Tel đều sẵn sàng.

Tottenham sẽ cố gắng kéo khối phòng ngự Sydney FC lên cao bằng những đường chuyền ngắn từ tuyến dưới. Khi đối thủ bước ra áp sát, bóng có thể được đưa nhanh vào khoảng trống cho Mikey Moore, Yang Min-hyeok hoặc Richarlison.

Trận đấu có thể được định đoạt ở trung tuyến

Sydney FC dự kiến bố trí Hiroshi Kamijo và Wataru Youlley chơi thấp ở giữa sân. Hai cầu thủ này phải vừa che chắn trước hàng phòng ngự, vừa ngăn Gallagher, Gray cùng Williams-Barnett nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Nếu tuyến giữa đội chủ nhà bị kéo giãn, Tottenham có thể liên tục đưa bóng đến khu vực trước vòng cấm. Đây là nơi Mikey Moore và Richarlison có thể phối hợp hoặc tạo khoảng trống cho các hậu vệ biên dâng lên.

Sydney FC cần tránh pressing riêng lẻ. Chỉ cần một cầu thủ bước lên chậm hơn phần còn lại, Tottenham có thể vượt qua lớp áp sát và tấn công trực diện vào hàng thủ bốn người.

Ở chiều ngược lại, Spurs cũng phải thận trọng khi mất bóng. Đội hình của De Zerbi thường đẩy nhiều người lên cao, vì vậy khoảng trống phía sau Robertson hoặc Archie Gray có thể trở thành mục tiêu cho Quintal và Akon.

Bài kiểm tra đáng chú ý với hàng thủ Tottenham

Tottenham giữ sạch lưới qua hai trận giao hữu, nhưng đối thủ lần này có khả năng xử lý bóng tốt hơn và vừa ghi năm bàn tại Australia Cup.

Malachi Hardy, Kota Takai và nhóm hậu vệ trẻ đã chơi khá ổn, song Sydney FC có thể tạo áp lực bằng tốc độ thay vì tranh chấp trực diện. Những pha đổi hướng nhanh từ Quintal sang Akon hoặc bóng hai sau các tình huống cố định sẽ là bài kiểm tra cần thiết với Spurs.

Sự xuất hiện của Ben Davies, Van Hecke hoặc Robertson có thể giúp Tottenham kiểm soát hàng thủ tốt hơn. Tuy nhiên, do mục tiêu chính vẫn là kiểm tra thể lực, HLV De Zerbi nhiều khả năng thay phần lớn đội hình sau khoảng 60 phút.

Chiều sâu lực lượng là khác biệt lớn nhất

Sydney FC đủ sức gây khó khăn trong một số giai đoạn, đặc biệt khi Tottenham còn đang thử nghiệm nhân sự. Dù vậy, chất lượng dự bị của Spurs vẫn vượt trội.

Mathys Tel, Dane Scarlett, Dominic Solanke, Richarlison, Mikey Moore và Yang Min-hyeok tạo ra nhiều cách kết hợp trên hàng công. Ngay cả khi không sử dụng đội hình mạnh nhất, Tottenham vẫn có thể duy trì tốc độ trong hiệp hai.

Đây là yếu tố có thể quyết định trận đấu. Sydney FC có thể giữ được thế cân bằng trong hiệp một, nhưng sẽ khó chống đỡ nếu Tottenham liên tục đưa những cầu thủ giàu tốc độ vào sân sau giờ nghỉ.

Thông tin lực lượng Sydney FC

Sydney FC chịu tổn thất lớn khi tiền đạo Victor Campuzano bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối trái trong một buổi tập. Chân sút người Tây Ban Nha phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn.

Paul Okon Jr đã chuyển sang FC Köln, trong khi Alex Grant cũng rời câu lạc bộ sau mùa giải 2025-2026. Vì vậy, HLV Patrick Kisnorbo đang trao thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Tiago Quintal, Akol Akon, Zac de Jesus và Wataru Youlley.

Takahiro Sekine có thể được sử dụng sau khi ra mắt trong trận thắng Bayswater City. Rhyan Grant, Alexandar Popovic, Jordan Courtney-Perkins và Ben Garuccio vẫn là những phương án quan trọng ở hàng phòng ngự.

Thông tin lực lượng Tottenham

Mohammed Kudus, Xavi Simons, Dejan Kulusevski và Wilson Odobert không tham dự chuyến du đấu vì tiếp tục hồi phục. Thủ môn Guglielmo Vicario cũng ở lại trung tâm huấn luyện để điều trị một chấn thương nhẹ.

Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Pedro Porro, Cristian Romero, Marcos Senesi và Djed Spence chưa trở lại do được nghỉ thêm sau World Cup 2026. Tottenham vẫn mang sang New Zealand và Australia đội hình 35 người, kết hợp giữa các cầu thủ đội một và nhóm tài năng trẻ.

Sandro Tonali, James Maddison và Destiny Udogie phải chờ đánh giá thể trạng. Jamie Donley bị đau sau trận gặp Auckland, còn Mateus Fernandes không gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng có thể được quản lý khối lượng vận động và không đá chính.

Kết quả 5 trận gần nhất của Sydney FC

Ngày Trận đấu Kết quả 21/7/2026 Bayswater City – Sydney FC 1-5 23/5/2026 Auckland FC – Sydney FC 1-0 16/5/2026 Newcastle Jets – Sydney FC 1-1, Sydney thắng luân lưu 4-2 9/5/2026 Sydney FC – Newcastle Jets 1-1 2/5/2026 Melbourne Victory – Sydney FC 0-1

Thành tích trong thời gian thi đấu: Sydney FC thắng 2, hòa 2 và thua 1; ghi 8 bàn, nhận 4 bàn. Đội bóng áo xanh đã vào chung kết A-League trước khi thua Auckland FC 0-1, sau đó trở lại bằng chiến thắng 5-1 tại Australia Cup.

Kết quả 5 trận gần nhất của Tottenham

Ngày Trận đấu Kết quả 26/7/2026 Auckland FC – Tottenham 0-2 22/7/2026 Tottenham – MK Dons 1-0 24/5/2026 Tottenham – Everton 1-0 19/5/2026 Chelsea – Tottenham 2-1 11/5/2026 Tottenham – Leeds United 1-1

Thành tích: Tottenham thắng 3, hòa 1 và thua 1; ghi 6 bàn, nhận 3 bàn. Spurs đang có ba chiến thắng liên tiếp và giữ sạch lưới trong cả ba trận.

Kết quả đối đầu Sydney FC vs Tottenham gần nhất

Hai đội mới gặp nhau một lần. Ngày 30/5/2015, Tottenham thắng Sydney FC 1-0 tại sân ANZ nhờ bàn duy nhất của Harry Kane ở phút 43.

Ngày Trận đấu Kết quả 30/5/2015 Sydney FC – Tottenham 0-1

Trận đấu năm 2015 thu hút hơn 70.000 khán giả và kết thúc với chức vô địch AIA Cup dành cho Tottenham.

Đội hình xuất phát Sydney FC vs Tottenham dự kiến

Đội hình chính thức dự kiến được công bố khoảng một giờ trước khi bóng lăn. Hai đội có thể thay nhiều vị trí trong hiệp hai do đây là trận giao hữu.

Sydney FC, sơ đồ dự kiến 4-2-3-1: Gus Hoefsloot; Rhyan Grant, Alexandar Popovic, Jordan Courtney-Perkins, Ben Garuccio; Hiroshi Kamijo, Wataru Youlley; Zac de Jesus, Tiago Quintal, Akol Akon; Mathias Macallister.

Tottenham, sơ đồ dự kiến 4-3-3: Antonín Kinský; Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Ben Davies, Andy Robertson; Luca Williams-Barnett, Conor Gallagher, Lucas Bergvall; Yang Min-hyeok, Richarlison, Mikey Moore.

Khả năng Mateus Fernandes đá chính không cao do được quản lý thể lực. Sandro Tonali, James Maddison và Destiny Udogie chỉ nên được điền vào đội hình sau khi vượt qua đánh giá trước trận.

Dự đoán tỷ số Sydney FC vs Tottenham

Sydney FC có lợi thế sân nhà, trạng thái thi đấu tốt và một số cầu thủ trẻ giàu tốc độ. Quintal cùng Akon đủ khả năng khai thác khoảng trống nếu Tottenham đẩy hàng phòng ngự lên cao.

Tuy nhiên, Spurs vượt trội về chất lượng cá nhân, khả năng kiểm soát tuyến giữa và chiều sâu lực lượng. Khi hai đội thay người trong hiệp hai, sự chênh lệch này nhiều khả năng càng rõ rệt.

Sydney FC có thể ghi bàn, nhưng khó duy trì khả năng chống đỡ trong suốt 90 phút.