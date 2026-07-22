Bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 23-7 đến 1-8 tại sân bóng đá bãi biển (khu vực tượng đài Chiến thắng, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn), do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức.

Tham dự giải có 8 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Tuy Hòa - Phú Yên.

Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm, chia bảng cho các đội bóng tham gia Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. Ảnh: H.V

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm: Trẻ Gia Lai, Đà Nẵng, Tuy Hòa - Phú Yên và Tây Ninh; bảng B gồm: Huế Time Square, Tài Ngân - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh và VietFootball.

Ở vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, chung kết.

Trước đó, từ ngày 19 đến 21-7, tại sân vận động Quy Nhơn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn dành cho đội ngũ giám sát trọng tài và trọng tài nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. Chương trình tập huấn có sự tham dự của 3 giám sát trọng tài và 16 trọng tài.

Nội dung tập huấn gồm kiểm tra thể lực, tập trung vào các chuyên đề về luật thi đấu bóng đá bãi biển, phân tích tình huống qua video và rút kinh nghiệm công tác điều hành từ mùa giải 2025.