Đội tuyển Lào bắt đầu chuyến tập huấn tại Gia Lai

(GLO)- Tối 1-7, đội tuyển bóng đá quốc gia Lào đã có mặt tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai (phường Pleiku) để bắt đầu chuyến tập huấn tại Gia Lai nhằm hướng tới ASEAN Cúp 2026.

Đội tuyển Lào với 37 thành viên đã di chuyển bằng đường bộ đến Pleiku. Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Vladica Grujic sẽ tập huấn tại Gia Lai từ ngày 1 đến 15-7.

Đội tuyển Lào đã có mặt ở Pleiku để tập huấn. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong khoảng thời gian này, đội tuyển Lào sẽ có 4 trận đấu giao hữu với Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Thanh niên TP. Hồ Chí Minh vào các ngày 5, 7, 11 và 14-7 tại sân Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Được biết, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí của đội tuyển Lào trong chuyến tập huấn lần này.

ASEAN Cúp 2026 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 7-2026. Đội tuyển Lào ở cùng bảng với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar.