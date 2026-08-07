Bảng xếp hạng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc dẫn đầu với 5 bàn

(GLO)- Cú đúp vào lưới Campuchia giúp Nguyễn Đình Bắc độc chiếm ngôi đầu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn, trong khi nhóm bám đuổi còn cơ hội ở lượt cuối bảng B tối 8/8.

Nguyễn Đình Bắc đang trở thành cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ASEAN Cup 2026. Cú đúp trong chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Campuchia giúp tiền đạo sinh năm 2004 nâng thành tích lên 5 bàn và vượt qua Mitchell Baker của Indonesia cùng Win Naing Tun của Myanmar.

Đình Bắc đang có 5 pha lập công, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026. Ảnh: 24h.com.vn

Đình Bắc ghi 5 bàn chỉ sau bốn trận vòng bảng. Anh lập hat-trick ngay trận ra quân gặp Timor-Leste, im tiếng trước Singapore và Indonesia, trước khi trở lại bằng hai bàn vào lưới Campuchia tối 7/8.

Bảng xếp hạng cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ASEAN Cup 2026

Hạng Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng Tình trạng 1 Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 5 Vào bán kết 2 Mitchell Baker Indonesia 4 Đã bị loại 2 Win Naing Tun Myanmar 4 Còn trận gặp Thái Lan 4 Paulo Josué Malaysia 3 Còn trận gặp Philippines 4 Than Paing Myanmar 3 Còn trận gặp Thái Lan 4 Ilhan Fandi Singapore 3 Vào bán kết 7 Hav Soknet Campuchia 2 Đã bị loại 7 Jarvey Gayoso Philippines 2 Còn trận gặp Malaysia 7 Kakana Khamyok Thái Lan 2 Còn trận gặp Myanmar 7 Teerasak Poeiphimai Thái Lan 2 Còn trận gặp Myanmar 7 Yotsakorn Burapha Thái Lan 2 Còn trận gặp Myanmar 7 Đỗ Hoàng Hên Việt Nam 2 Vào bán kết 7 Nguyễn Xuân Son Việt Nam 2 Vào bán kết

Lưu ý: Đây là bảng xếp hạng tạm thời sau hai trận cuối bảng A ngày 7/8. Bảng B vẫn còn Thái Lan - Myanmar và Malaysia - Philippines tối 8/8 nên thứ tự có thể tiếp tục thay đổi.

Trước lượt đấu tối 7/8, Mitchell Baker và Win Naing Tun cùng dẫn đầu với 4 bàn; Đình Bắc, Paulo Josué và Than Paing có 3 bàn. Nhờ cú đúp trước Campuchia, Đình Bắc lập tức vượt cả hai đối thủ để chiếm vị trí số một.

Đình Bắc bứt tốc đúng thời điểm

Điểm đáng chú ý trong hành trình 5 bàn của Đình Bắc là các pha lập công tập trung vào hai trận đấu.

Ngay ngày ra quân, tiền đạo của tuyển Việt Nam lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste. Ba bàn thắng đưa anh lên đầu danh sách ghi bàn sau lượt mở màn, nhưng hai trận tiếp theo gặp Singapore và Indonesia, Đình Bắc không thể nâng thành tích.

Đến trận cuối bảng A gặp Campuchia, cầu thủ mang áo số 9 lại xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam cần sự khác biệt.

Phút 18, Đình Bắc tự tin đột phá trước hàng phòng ngự Campuchia rồi dứt điểm mở tỷ số. Đến phút 89, anh phá bẫy việt vị, đón đường chuyền dài của Thành Long trước khi tâng bóng qua thủ môn Salim Koy, ấn định chiến thắng 3-1.

Cú đúp này đưa Đình Bắc lên 5 bàn sau bốn lần ra sân và độc chiếm vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Mitchell Baker dừng lại ở 4 bàn

Người chịu bất lợi lớn sau lượt cuối bảng A là Mitchell Baker.

Tiền đạo trẻ của Indonesia từng gây ấn tượng mạnh với 4 bàn sau những lượt trận đầu tiên và bước vào trận Singapore - Indonesia với cơ hội cạnh tranh vị trí số một.

Baker cũng tạo ra những tình huống nguy hiểm tại Jalan Besar, trong đó có pha đánh đầu buộc thủ môn Izwan Mahbud phải cứu thua. Tuy nhiên, anh không ghi bàn trong trận hòa 1-1.

Indonesia kết thúc vòng bảng với 7 điểm và bị loại, đồng nghĩa thành tích của Baker dừng ở 4 bàn.

Điều này tạo lợi thế đáng kể cho Đình Bắc: cầu thủ Việt Nam không chỉ đang nhiều hơn Baker một bàn mà còn chắc chắn có thêm hai trận bán kết để cải thiện thành tích.

Win Naing Tun là đối thủ đáng chú ý nhất trước lượt cuối bảng B

Nếu Baker đã dừng cuộc đua, Win Naing Tun vẫn còn cơ hội trực tiếp gây sức ép lên Đình Bắc.

Tiền đạo Myanmar hiện sở hữu 4 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Lào ở chiến thắng 7-2. Anh chỉ còn cách Đình Bắc một pha lập công.

Myanmar sẽ gặp Thái Lan ở lượt cuối bảng B tối 8/8. Vì vậy, chỉ cần ghi bàn, Win Naing Tun có thể cân bằng thành tích 5 bàn của Đình Bắc.

Tuy nhiên, cuộc đua còn phụ thuộc vào khả năng Myanmar giành quyền vào bán kết. Nếu đội bóng này đi tiếp, Win Naing Tun sẽ có thêm ít nhất hai trận đấu; nếu bị loại, thành tích cá nhân của anh sẽ dừng lại sau vòng bảng.

Đây chính là biến số lớn nhất của cuộc đua Vua phá lưới trước khi ASEAN Cup bước vào giai đoạn knock-out.

Ilhan Fandi âm thầm vươn lên

Một cầu thủ khác đáng chú ý là Ilhan Fandi.

Trước lượt cuối, chân sút Singapore có 2 bàn. Tối 7/8, khi Singapore bị Indonesia dẫn 1-0 và đứng trước nguy cơ mất vé bán kết, Ilhan ghi bàn gỡ hòa ở phút 66.

Pha lập công quan trọng này không chỉ đưa Singapore vào bán kết mà còn nâng thành tích của Ilhan lên 3 bàn, đưa anh vào nhóm bám đuổi Đình Bắc.

Khác với nhiều chân sút khác trong nhóm 3 bàn, Ilhan chắc chắn còn hai trận bán kết. Vì vậy, tiền đạo Singapore vẫn là một ứng viên đáng chú ý khi giải bước vào vòng loại trực tiếp.

Tuyển Việt Nam có ba cầu thủ trong nhóm dẫn đầu

Không chỉ Đình Bắc, hàng công Việt Nam còn có hai cầu thủ đã ghi từ hai bàn trở lên.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son đều đang sở hữu 2 pha lập công. Trước lượt cuối bảng A, cả hai đã nằm trong nhóm những cầu thủ ghi ít nhất hai bàn tại giải.

Điều này phản ánh khả năng chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn của đội tuyển Việt Nam. Sau bốn trận vòng bảng, đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi 13 bàn, trong đó riêng Đình Bắc đóng góp 5 bàn.

Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng A, nên cả Đình Bắc, Xuân Son và Hoàng Hên đều còn cơ hội cải thiện thành tích ở hai lượt bán kết.

Đình Bắc còn cách thành tích Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 hai bàn

Một cột mốc đáng chú ý để Đình Bắc hướng tới là thành tích của Nguyễn Xuân Son ở kỳ ASEAN Cup gần nhất.

Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son ghi 7 bàn sau 5 trận, giành cả danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới trong hành trình đưa Việt Nam lên ngôi vô địch.

Đình Bắc hiện có 5 bàn, nghĩa là chỉ còn cách thành tích giúp Xuân Son đoạt Vua phá lưới kỳ trước hai pha lập công.

So sánh này càng đáng chú ý bởi Việt Nam chắc chắn còn ít nhất hai trận bán kết. Nếu đội tuyển tiếp tục tiến vào chung kết, Đình Bắc có thể thi đấu thêm tối đa bốn trận kể từ thời điểm này.

Cuộc đua chưa ngã ngũ

Đình Bắc đang có lợi thế rõ ràng nhưng danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 chưa thể sớm được quyết định.

Ngay tối 8/8, Win Naing Tun có thể san bằng hoặc vượt mốc 5 bàn khi Myanmar gặp Thái Lan. Paulo Josué, Than Paing cùng một số chân sút Thái Lan cũng còn cơ hội cải thiện thành tích.

Sau vòng bảng, số trận mỗi cầu thủ được thi đấu sẽ trở thành yếu tố quan trọng. Những đội tiến sâu sẽ mang lại thêm cơ hội cho các tiền đạo, trong khi một thất bại có thể khiến cuộc đua của họ kết thúc ngay lập tức.

Với Đình Bắc, lợi thế hiện tại không chỉ là một bàn nhiều hơn nhóm bám đuổi. Quan trọng hơn, tuyển Việt Nam đã chắc suất bán kết và chân sút số 9 đang có phong độ tốt sau cú đúp vào lưới Campuchia.

Từ vị trí thứ ba trước lượt cuối, Đình Bắc đã vươn thẳng lên số một chỉ sau một trận. Cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 vì thế đang mở ra cơ hội để bóng đá Việt Nam có cầu thủ giành danh hiệu này ở kỳ thứ hai liên tiếp.