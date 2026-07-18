Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam do Đại tá Võ Thành Phong - Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Tại chương trình, đoàn đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500 nghìn đồng tiền mặt.

z8055676288972-477436edc5ff0d271375e8a0777ff3d1.jpg
Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Quang Hải

Bên cạnh đó, Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam còn trao tặng 10 vườn cây tri ân cho các gia đình người có công với cách mạng, trị giá 10 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tri ân trong chương trình là 52 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Võ Thành Phong khẳng định, các hoạt động tri ân là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đại tá cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

binh-doan-12-chi-nhanh-phia-nam-trao-qua-tri-an-gia-dinh-chinh-sach-tai-phuong-hoai-nhon-bac.jpg
Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đào (93 tuổi, ở tổ dân phố Hoài Châu Bắc). Ảnh: Quang Hải

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đào (93 tuổi, ở tổ dân phố Hoài Châu Bắc). Tại đây, Đại tá Võ Thành Phong cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, tiến hành trồng cây tại khuôn viên nhà Mẹ như một biểu tượng của sự tri ân và tiếp nối truyền thống cách mạng.

Trước đó, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam cùng lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Châu - Hoài Châu Bắc, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: D.Đ

Gia Lai: Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Sáng 17-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm vào năm 2027.

Cần ưu tiên phát triển hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch ở vùng đặc biệt khó khăn

Cần ưu tiên phát triển hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch ở vùng đặc biệt khó khăn

Thời sự

(GLO)- Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về thực trạng cũng như giải pháp, lộ trình đầu tư hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cảnh sát biển đồng hành cùng quân, dân đảo Cù Lao Chàm

Cảnh sát biển đồng hành cùng quân, dân Cù Lao Chàm

Thời sự

(GLO)- Ngày 16-7, Đoàn công tác do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với chính quyền xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) về phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức hoạt động an sinh xã hội trên đảo.

Thủ tướng Chính phủ: Việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

Thủ tướng Chính phủ: Việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành GD&ĐT.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

Thời sự

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

null