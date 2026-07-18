Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà tri ân gia đình chính sách tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Ngày 18-7, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam do Đại tá Võ Thành Phong - Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường.

Tại chương trình, đoàn đã trao 60 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi suất quà trị giá 700 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam trao quà cho các gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Quang Hải

Bên cạnh đó, Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam còn trao tặng 10 vườn cây tri ân cho các gia đình người có công với cách mạng, trị giá 10 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tri ân trong chương trình là 52 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Võ Thành Phong khẳng định, các hoạt động tri ân là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đại tá cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đào (93 tuổi, ở tổ dân phố Hoài Châu Bắc). Ảnh: Quang Hải

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Đào (93 tuổi, ở tổ dân phố Hoài Châu Bắc). Tại đây, Đại tá Võ Thành Phong cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của Mẹ và gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, tiến hành trồng cây tại khuôn viên nhà Mẹ như một biểu tượng của sự tri ân và tiếp nối truyền thống cách mạng.

Trước đó, Đoàn công tác Binh đoàn 12 Chi nhánh phía Nam cùng lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hoài Châu - Hoài Châu Bắc, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời tiếp tục vun đắp tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.