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Phường Pleiku tặng quà cho gia đình chính sách tại Đak Pơ

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(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác của phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Đak Pơ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại đây, đoàn công tác đã trao 10 phần quà (500 nghìn đồng/phần) cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và người có công giúp đỡ cách mạng.

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Đoàn công tác phường Pleiku tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Đak Pơ. Ảnh: Bá Bính

Lãnh đạo phường Pleiku ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình chính sách, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kết nghĩa giữa phường Pleiku và xã Đak Pơ năm 2026.

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