Phường Diên Hồng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại thôn Pleikuroh

(GLO)- Ngày 10-7, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với BHXH cơ sở Pleiku và Bưu điện Diên Hồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân thôn Pleikuroh.

Tại hội nghị, người dân được phổ biến các nội dung về đối tượng tham gia, quyền lợi, mức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước; phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và một số quy định, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT.

Cán bộ BHXH cơ sở Pleiku tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân thôn Pleikuroh. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn của BHXH cơ sở Pleiku và Bưu điện Diên Hồng đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người dân về chế độ, chính sách, thủ tục tham gia cũng như quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thông qua hội nghị, các đơn vị góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT; khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó mở rộng độ bao phủ bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.