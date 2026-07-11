Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Phường Diên Hồng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại thôn Pleikuroh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 10-7, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với BHXH cơ sở Pleiku và Bưu điện Diên Hồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân thôn Pleikuroh.

Tại hội nghị, người dân được phổ biến các nội dung về đối tượng tham gia, quyền lợi, mức đóng, mức hỗ trợ của Nhà nước; phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và một số quy định, chính sách mới liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT.

phuong-dien-hong-tuyen-truyen-chinh-sach-bhxh-tu-nguyen-bhyt-ho-gia-dinh-tai-thon-pleikuroh.jpg
Cán bộ BHXH cơ sở Pleiku tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân thôn Pleikuroh. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, cán bộ chuyên môn của BHXH cơ sở Pleiku và Bưu điện Diên Hồng đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người dân về chế độ, chính sách, thủ tục tham gia cũng như quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thông qua hội nghị, các đơn vị góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH, BHYT; khuyến khích người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, qua đó mở rộng độ bao phủ bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội và hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Giữ nguồn nước ngọt giữa mùa khô ở xã đảo Nhơn Châu

Đời sống

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu giảm xuống mức thấp nhất trong năm. Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, phục vụ đời sống người dân và hoạt động du lịch trên đảo.

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Gia Lai: Động viên và trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn

Đời sống

(GLO)- Chiều 30-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các gia đình ngư dân có tàu cá bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu neo đậu tàu thuyền khu vực Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông.

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Đời sống

(GLO)- Không chỉ là cầu nối ý Đảng - lòng dân, là sợi dây gắn kết cộng đồng, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn bà con xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

Đời sống

(GLO)- Ngày 23-6, tại làng Khôn, xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Mơ cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức trao tặng Nhà Nghĩa tình đồng đội cho anh Rơ Mah Chiều, Tổ trưởng Tổ An ninh, trật tự cơ sở làng Khôn.

null