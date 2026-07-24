Công an xã Hra ra mắt mô hình “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn làng”

(GLO)- Chiều 23-7, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng” nhằm hỗ trợ các cụ già neo đơn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Tham dự lễ ra mắt mô hình có Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Minh Hà, Chủ tịch UBND xã Võ Minh Quang cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và 7 mẹ được nhận hỗ trợ từ mô hình.

Lãnh đạo xã Hra trao quà cho các mẹ được nhận hỗ trợ định kỳ từ mô hình. Ảnh: Tuấn Thành

Qua khảo sát thực tế, Công an xã Hra xác định có 25 cụ già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, đơn vị lựa chọn 7 cụ để hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Mỗi tháng, các cụ đều được hỗ trợ gạo, tiền mặt và nhu yếu phẩm với trị giá 400 nghìn đồng/người. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp đỡ các cụ trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Tại lễ ra mắt, đại diện lãnh đạo xã đã trao quà cho các mẹ được nhận hỗ trợ từ mô hình.