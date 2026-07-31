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Hỗ trợ 60 triệu đồng sửa nhà cho thân nhân liệt sĩ ở xã Đề Gi

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 31-7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với Thành Đô Group và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đề Gi trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Trần Thị Cúc (con gái liệt sĩ Trần Nhơn Sâm, trú thôn Phú An, xã Đề Gi).

Bà Cúc đã 72 tuổi, hoàn cảnh gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn khi chồng bà bị mù cả hai mắt do tai nạn bom mìn, người con trai lớn đi làm thuê, còn con trai nhỏ đang là sinh viên. Thời gian qua, gia đình bà sống trong ngôi nhà xây dựng cách đây hơn 20 năm, hiện đã xuống cấp.

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Ban tổ chức trao tặng 60 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Cúc (xã Đề Gi). Ảnh: Trần Thiện

Với mong muốn sẻ chia khó khăn với gia đình, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã kết nối, vận động Thành Đô Group đồng hành trao tặng 60 triệu đồng để gia đình bà Cúc có kinh phí sửa chữa lại ngôi nhà đảm bảo kiên cố, khang trang nhằm ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Thanh Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai - chia sẻ: Đây là hoạt động nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của đơn vị cùng các doanh nghiệp đồng hành trong công tác an sinh xã hội.

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