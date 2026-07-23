Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 phối hợp Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 đã khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người, gồm: thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; già làng, trưởng thôn tiêu biểu của xã Ia Dom và người lao động tại Đội 20, Đội 21 thuộc Đoàn KT-QP 72.

Được biết, tổng kinh phí của hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí là hơn 100 triệu đồng, từ nguồn của Bộ Y tế và Bệnh viện Quân y 15.

cac-y-bac-si-tham-hoi-kham-suc-khoe-cho-thuong-benh-binh.jpg
Các y, bác sĩ tận tình thăm hỏi, khám sức khỏe cho thương bệnh binh. Ảnh: P.D

Dịp này, Đoàn KP-QP 72 cũng đã trao 236 phần quà (400 nghìn đồng/suất) đến các gia đình chính sách, người có công, già làng, người uy tín tiêu biểu, bí thư, trưởng thôn, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã: Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, xác định chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đoàn KT-QP 72 đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm Công đoàn; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ sinh kế, chăm lo giáo dục, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí...

y-bac-si-nhiet-tinh-huong-dan-nguoi-dan-cach-su-dung-thuoc.jpg
Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: P.D

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, chăm sóc sức khỏe nhân dân và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn biên giới.

Dịp này, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Dom cũng trao 9 phần quà của tỉnh, xã cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

xa-ia-dom-trao-qua-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong.jpg
Lãnh đạo xã Ia Dom cùng Bệnh viện Quân y 15 và Đoàn KT-QP 72 trao quà của tỉnh, xã cho gia đình chính sách, người có công. Ảnh: P.D
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Chia

Đoàn KT-QP 74 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Chia

(GLO)- Ngày 22-7, tại xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), Đoàn KT-QP 74 (Binh đoàn 15) phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho đối tượng chính sách, công nhân, người lao động, hộ nghèo và khánh thành, bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng" tại làng Kom.

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia trải nghiệm văn hóa và học tiếng Hàn tại Học viện King Sejong Quy Nhơn

Học viện King Sejong Quy Nhơn: Kết nối bằng ngôn ngữ, lan tỏa bằng văn hóa

Đời sống

(GLO)- Cùng với sự phát triển của quan hệ hợp tác Việt - Hàn tại Gia Lai, Học viện King Sejong Quy Nhơn không chỉ duy trì các lớp dạy tiếng Hàn miễn phí mà còn đẩy mạnh giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, từng bước trở thành cầu nối đưa văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với người dân địa phương.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Đời sống

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Đời sống

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

Đời sống

(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Những mái ấm nặng tình đồng hương

Đời sống

(GLO)- Sau 1 năm nỗ lực kết nối vận động các nguồn lực hỗ trợ, chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn trên địa bàn phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được “quả ngọt” từ sự chung tay của những người con xứ Dừa xa quê hương.

null