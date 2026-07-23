Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

(GLO)- Sáng 23-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 phối hợp Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 15 đã khám tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người, gồm: thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; già làng, trưởng thôn tiêu biểu của xã Ia Dom và người lao động tại Đội 20, Đội 21 thuộc Đoàn KT-QP 72.

Được biết, tổng kinh phí của hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí là hơn 100 triệu đồng, từ nguồn của Bộ Y tế và Bệnh viện Quân y 15.

Các y, bác sĩ tận tình thăm hỏi, khám sức khỏe cho thương bệnh binh. Ảnh: P.D

Dịp này, Đoàn KP-QP 72 cũng đã trao 236 phần quà (400 nghìn đồng/suất) đến các gia đình chính sách, người có công, già làng, người uy tín tiêu biểu, bí thư, trưởng thôn, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã: Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, xác định chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đoàn KT-QP 72 đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm Công đoàn; tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ sinh kế, chăm lo giáo dục, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: P.D

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời, chăm sóc sức khỏe nhân dân và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn biên giới.