Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gặp mặt chức sắc, người có uy tín tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 8-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã gặp mặt, tặng quà cho 10 chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 xã, phường: An Nhơn Bắc, Bàu Cạn và Bờ Ngoong.

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí: Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: P.D

Tại buổi gặp mặt, các chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và tỉnh; đồng thời chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Các đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có uy tín; đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn; hỗ trợ nhà ở cho các gia đình khó khăn; triển khai các giải pháp đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn.

Các chức sắc, người có uy tín tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Triệu Tài Vinh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ chức sắc, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy uy tín, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động; góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh (thứ 6 từ trái sang) và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ tặng quà các chức sắc, người uy tín. Ảnh: P.D

Cùng với đó, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.