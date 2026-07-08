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Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khảo sát công tác dân tộc, tôn giáo tại Gia Lai

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PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Sáng 8-7, đoàn công tác do đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cùng đại diện một số xã, phường về công tác dân tộc, tôn giáo.

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Đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Làm việc với đoàn kiểm tra, khảo sát tại trụ sở Tỉnh ủy (phường Pleiku) có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các xã, phường: Bàu Cạn, Bờ Ngoong và An Nhơn Bắc.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các địa phương báo cáo, trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo.

Trên cơ sở đó, đoàn ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở để phục vụ công tác khảo sát, đánh giá thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

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