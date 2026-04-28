Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026).

Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: X.Đ

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, công tác dân tộc luôn giữ vai trò chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Gia Lai - nơi có 47 dân tộc cùng sinh sống, các chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động hơn 4.200 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,37% vào cuối năm 2025. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững.

Sau sáp nhập, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành 100% nhiệm vụ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Phòng Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: X.Đ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của ngành công tác dân tộc, cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc.

Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng khó khăn; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các yếu tố gây mất ổn định.

Các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cần nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện chính sách phù hợp thực tiễn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Dân tộc thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Quân khu 5

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5 diễn ra vào sáng 25-4 tại TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan gian trưng bày Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

