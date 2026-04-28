(GLO)- Sáng 28-4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2026).

Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: X.Đ

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, công tác dân tộc luôn giữ vai trò chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Gia Lai - nơi có 47 dân tộc cùng sinh sống, các chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động hơn 4.200 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết cấu hạ tầng tiếp tục được tăng cường, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,37% vào cuối năm 2025. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; an ninh trật tự được giữ vững.

Sau sáp nhập, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thành 100% nhiệm vụ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Phòng Dân tộc vì có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: X.Đ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của ngành công tác dân tộc, cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc.

Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng khó khăn; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các yếu tố gây mất ổn định.

Các cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc cần nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoàn thiện chính sách phù hợp thực tiễn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Dân tộc thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc.